https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238591.html

В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро

В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро - РИА Новости, 11.04.2024

В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов в результате ударов по РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:38

2024-04-11T05:38

2024-04-11T05:46

специальная военная операция на украине

харьков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов в результате ударов по городу."Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Терехов также подтвердил возможные проблемы с электроснабжением.Ранее Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html

харьков

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