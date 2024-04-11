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В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 11.04.2024 (обновлено: 05:46 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238591.html
В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро
В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро - РИА Новости, 11.04.2024
В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов в результате ударов по РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:38
2024-04-11T05:46
специальная военная операция на украине
харьков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов в результате ударов по городу."Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Терехов также подтвердил возможные проблемы с электроснабжением.Ранее Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков
В Харькове на фоне взрывов приостановили работу метро

Мэр Харькова Терехов: в городе в ближайшие часы не будут работать метро

© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Официальная страница метрополитена Харькова
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов в результате ударов по городу.
«
"Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
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Терехов также подтвердил возможные проблемы с электроснабжением.
Ранее Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьков
 
 
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