https://ria.ru/20240411/kharkov-1939236783.html

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 11.04.2024

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:05

2024-04-11T05:05

2024-04-11T05:14

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов."В городе раздаются взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Воздушная тревога звучит на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/odessa-1939225811.html

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

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харьков, дмитрий песков, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире