https://ria.ru/20240411/kemeron-1939234388.html

Приехавшего за деньгами для Украины Кэмерона унизили в США

Приехавшего за деньгами для Украины Кэмерона унизили в США - РИА Новости, 11.04.2024

Приехавшего за деньгами для Украины Кэмерона унизили в США

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном, его попытка убедить республиканцев... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:34

2024-04-11T03:34

2024-04-11T03:34

в мире

украина

сша

дэвид кэмерон

майк джонсон

дональд трамп

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном, его попытка убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, вероятно, провалилась, пишет The Guardian.Издание делает вывод, что попытка Кэмерона убедить Дональда Трампа оказать содействие в вопросе одобрения нового транша конгрессом, "похоже", провалилась после того, как министру "даже не была предоставлена встреча со спикером Майком Джонсоном", который мог бы выставить законопроект на голосование.На частном ужине в резиденции Трампа Мар-а-Лаго Кэмерон поднял тему поддержки Украины, понадеявшись на то, что экс-президент "подаст сигнал об изменении курса", увеличив, по крайней мере, его шансы на встречу с Джонсоном."Но аргументы Кэмерона – как рациональные, так и эмоциональные – похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии…", — указывает издание.Сторонники "жесткой линии" среди республиканцев, которые охладели к теме поддержки Киева, угрожают сместить спикера, если он выставит законопроект о новом транше на голосование, напоминает газета.Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей.Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.

https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html

https://ria.ru/20240411/uprek-1939230177.html

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в мире, украина, сша, дэвид кэмерон, майк джонсон, дональд трамп