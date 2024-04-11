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Губернатор Котюков призвал решать проблему кадров в промышленности - РИА Новости, 11.04.2024
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16:01 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kadry-1939389413.html
Губернатор Котюков призвал решать проблему кадров в промышленности
Губернатор Котюков призвал решать проблему кадров в промышленности - РИА Новости, 11.04.2024
Губернатор Котюков призвал решать проблему кадров в промышленности
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает важным подготовку квалифицированных кадров для отраслей оборонной промышленности и укрепление престижа... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:01
2024-04-11T16:01
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает важным подготовку квалифицированных кадров для отраслей оборонной промышленности и укрепление престижа инженерной профессии, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства. По ее данным, об этом глава региона заявил выступая на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Доклады участников посвящены поставленным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачам, а также реализации национальных проектов технологического суверенитета. Глава Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, открывая заседание, отметил, что одной из основных задач, определенных главой государства, выступает реализация мегапроектов, большинство из которых трансформируется в национальные проекты технологического суверенитета. Котюков в своем выступлении отметил, что Красноярский край сохраняет статус крупнейшего космического центра за Уралом. На предприятиях края сделаны 70% российских спутников, которые находятся на орбите. При этом сохраняется потребность в кадровом обеспечении этой и других отраслей промышленности. По его словам, задачу нужно решать комплексно, налаживая взаимодействие всех звеньев подготовки специалистов, а также создавая современную и комфортную среду для жизни в городах. "У нас производятся ракеты, средства связи и продукция для ключевых отраслей промышленности. Но и проблем в отрасли хватает. Одна из ключевых – нехватка квалифицированных кадров. Совместно с образовательными учреждениями работаем над повышением престижа инженерных профессий. В школах проходят занятия по профориентации. Перспективу вижу именно в сотрудничестве с вузами, научно-исследовательскими центрами и производствами, а также в создании условий в городах для комфортной жизни и работы", - сказал губернатор.
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков

Губернатор Котюков призвал решать проблему кадров в промышленности

© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяЗаседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Красноярском крае
Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает важным подготовку квалифицированных кадров для отраслей оборонной промышленности и укрепление престижа инженерной профессии, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства.
По ее данным, об этом глава региона заявил выступая на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Доклады участников посвящены поставленным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачам, а также реализации национальных проектов технологического суверенитета.
Глава Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, открывая заседание, отметил, что одной из основных задач, определенных главой государства, выступает реализация мегапроектов, большинство из которых трансформируется в национальные проекты технологического суверенитета.
Котюков в своем выступлении отметил, что Красноярский край сохраняет статус крупнейшего космического центра за Уралом. На предприятиях края сделаны 70% российских спутников, которые находятся на орбите. При этом сохраняется потребность в кадровом обеспечении этой и других отраслей промышленности. По его словам, задачу нужно решать комплексно, налаживая взаимодействие всех звеньев подготовки специалистов, а также создавая современную и комфортную среду для жизни в городах.
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"У нас производятся ракеты, средства связи и продукция для ключевых отраслей промышленности. Но и проблем в отрасли хватает. Одна из ключевых – нехватка квалифицированных кадров. Совместно с образовательными учреждениями работаем над повышением престижа инженерных профессий. В школах проходят занятия по профориентации. Перспективу вижу именно в сотрудничестве с вузами, научно-исследовательскими центрами и производствами, а также в создании условий в городах для комфортной жизни и работы", - сказал губернатор.
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
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