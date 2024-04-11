https://ria.ru/20240411/izvarin-1939297768.html

"И убийца, и спаситель". Как ветеран стал членом ОПГ и защитил сотни детей

"И убийца, и спаситель". Как ветеран стал членом ОПГ и защитил сотни детей - РИА Новости, 11.04.2024

"И убийца, и спаситель". Как ветеран стал членом ОПГ и защитил сотни детей

Олег Изварин — спорная фигура в криминальной истории. Офицер спецназа, прошедший Афганскую войну, стал частью преступной группировки и оставил за собой трупы... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:37

2024-04-11T12:37

2024-04-11T12:37

афганистан

латинская америка

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Антонина Матвеева. Олег Изварин — спорная фигура в криминальной истории. Офицер спецназа, прошедший Афганскую войну, стал частью преступной группировки и оставил за собой трупы. Однако не смог навредить постояльцам интерната. Подробности — в материале РИА Новости.Внезапная смертьВ 1984-м в столовой ленинградской школы-интерната обнаружили тело поварихи Тамаре Извариной. На полу лежали осколки и растеклась лужа разлитого чая. Как выяснили следователи — женщину задушили.Началось расследование. Опросили остальных сотрудников, но те были в недоумении: врагов у погибшей не было. Ее уважало руководство и любили воспитанники. Однако кто-то из посетителей приюта на месте убийства все же побывал — рядом с трупом обнаружился четкий отпечаток подошвы от кед.Владельца вычислили быстро. Им оказался жилец детского дома Гена Прокопенко. Вину он отрицал, зато рассказал свою версию событий. В ночь убийства якобы спустился на кухню, потому что знал: повариха оставила для детей хлеб, чай и печенье.Мальчик взял с подноса несколько кусочков и в этот момент услышал хрип. Попятился, уронив стакан с чаем, и убежал. Силовики присмотрелись к нему повнимательнее. Оказалось, что правая рука Гены плохо работала из-за травмы. А значит, задушить взрослую сильную женщину, он действительно никак не мог. Подозреваемого пришлось отпустить.Приют следователи покинули ни с чем, разве что сделали замечание персоналу: в холодильниках хранится испорченное мясо.Слежка за теньюСыщики решили опрашивать всех, с кем общалась покойная. Первым на очереди стал ее муж Олег, офицер спецназа. Будучи в Афганистане получил ранение и стал инвалидом по зрению. Не работал, жил на пенсию и почти не покидал квартиру.Постучавшимся милиционерам он грубо велел убираться восвояси. Те узнали у соседей, что после возвращения с войны, мужчина сам не свой: стал замкнутым и агрессивным. Жена боялась его вспышек гнева.За Извариным установили наблюдение. Через несколько дней он вышел из дома в ночи и скрылся в неизвестном направлении. Сыщики направились следом, но вскоре потеряли его из виду. Так повторялось несколько ночей.Тогда пошли на хитрость: внедрили сотрудницу милиции под видом уборщицы в подъезд, где жил Изварин. В один из дней она попросила подозреваемого протереть ноги о тряпку, вымоченную в специальном растворе, “чтоб не разносить грязь”. Тот, не раздумывая, согласился.После этого вышел из дома и вновь пропал из виду. Однако теперь послали кинолога с собакой. В итоге след привел к воротам хладокомбината в местном порту. Как выяснилось, наведывался спецназовец туда регулярно…Несостоявшийся поджогЭто место сыщики хорошо знали: пару месяцев назад в милицию поступил сигнал о том, что оттуда в больших объемах воруют мясо. Проверки ничего не дали. Накладные были в порядке, а директор утверждал, что продукт поставлялся из Латинской Америки, якобы там его и недогрузили экспортёры.В итоге начальника все же задержали. Обиженная на начальство сотрудница, которую недавно уволили, раскрыла всю преступную схему. Участников посадили в тюрьму. Но следователям было ясно, что одними работниками комбината дело не ограничивается - над ними кто-то стоял.В один из вечеров Изварин попался на глаза милиционеров. Те изумились: мужчина бросился наперерез к приближающемуся грузовику, запрыгнул в кабину и стал избивать водителя. Затем угнал машину и скрылся за воротами предприятия.Когда силовики пробежали через проходную, то увидели, что Изварин шёл к дверям административного здания с двумя канистрами бензина в руках. Его скрутили и обезвредили..Причина и следствиеВо время допроса офицер спецназа рассказал свою историю. После отставки чувствовал себя бесполезным и очень боялся, что жена его бросит. Выход видел один — заработать много денег.На помощь пришел троюродный брат Тамары, который работал на хладокомбинате. Он предложил отставному военному поучаствовать в преступной схеме по краже и перепродаже мяса. Как выяснилось, задействован был в ней и директор интерната, где работала жена бывшего военного. Тем не менее, непосредственно детям испорченную продукцию не завозили — им доставались отборные куски. Зная это, женщина прикрывала преступников.После аресты директора хищения не прекратились. Однажды руководителю детского дома стало мало заработанного и он таки решился перепродать мясо для воспитанников "налево", а им — завезти просрочку. Именно ее и обнаружили милиционеры во время обысков.Узнав об этом, Изварин рассвирепел. Несмотря на свою связь с мафией, он не мог понять, как можно подвергнуть опасности жизни сотни детей. В порыве гнева убил троюродного брата жены. Тамара, узнав об исчезновении родственника, обо всем догадалась.Заявила Изварину, что подаст на развод и сдаст его милиции. Стерпеть этого уязвленный мужчина не смог. По его мнению, Тамара была предательницей. Ведь он не только пошел ради нее на аферу, но и защитил детей, которых та любила.Он знал, что Тамаре негде остаться на ночь, кроме как на рабочем месте. Поздно вечером проник туда и задушил ее. Однако после этого продолжил участвовать в делах мафии, а затем решил устроить поджог. Объяснить своих мотивов не смог, вероятно, сказалось нестабильное психическое состояние. Либо же мужчина был связан с преступниками, куда серьезнее, чем рассказал на допросах.В итоге всех участников преступной цепи задержали, но те отделались малыми сроками. Сам Изварин умер в СИЗО в возрасте 38-ми лет, по официальной версии — от инсульта.

https://ria.ru/20240405/nagiev-1937879487.html

https://ria.ru/20240323/ubiytsa-1931777941.html

https://ria.ru/20240405/lekarstva-1937889470.html

афганистан

латинская америка

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афганистан, латинская америка