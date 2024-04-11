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Изображение Гагарина появится на Останкинской телебашне 12 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
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23:34 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/izobrazhenie-1939474637.html
Изображение Гагарина появится на Останкинской телебашне 12 апреля
Изображение Гагарина появится на Останкинской телебашне 12 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
Изображение Гагарина появится на Останкинской телебашне 12 апреля
Изображение первого космонавта Земли Юрия Гагарина и слово "Поехали!" появятся на Останкинской телебашне в День космонавтики, 12 апреля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:34
2024-04-11T23:34
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юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Изображение первого космонавта Земли Юрия Гагарина и слово "Поехали!" появятся на Останкинской телебашне в День космонавтики, 12 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). "Двенадцатого апреля более 30 телебашен РТРС включат тематические световые шоу в честь Дня космонавтики. На Останкинской телебашне появится изображение Юрия Гагарина, слово "Поехали!" и поздравление с Днем космонавтики", - сказали в пресс-службе. Кроме того, звездное небо и изображение Гагарина будут транслировать в Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Назрани, Нальчике, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тамбове, Твери, Челябинске, Черкесске, Улан-Удэ и Ярославле. Отмечается, что на телебашнях Благовещенска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Саратова и Симферополя появятся Млечный путь, космические аппараты и планеты. Также световые шоу покажут в Майкопе, Оренбурге, Пензе, Перми, Саранске, Якутске и других городах. "Освоение космоса создало мощную техническую базу для развития телевещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту был выведен спутник связи "Молния", благодаря которому в 1965 году жители Дальнего Востока смогли в реальном времени посмотреть первомайский парад в Москве", - добавили в РТРС.
https://ria.ru/20240408/gagarin-1938479693.html
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космос - риа наука, земля, братск, брянск, юрий гагарин (космонавт)
Космос - РИА Наука, Земля, Братск, Брянск, Юрий Гагарин (космонавт)
Изображение Гагарина появится на Останкинской телебашне 12 апреля

Изображение Гагарина появится в День космонавтики на Останкинской телебашне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Останкинская телебашня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Изображение первого космонавта Земли Юрия Гагарина и слово "Поехали!" появятся на Останкинской телебашне в День космонавтики, 12 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«
"Двенадцатого апреля более 30 телебашен РТРС включат тематические световые шоу в честь Дня космонавтики. На Останкинской телебашне появится изображение Юрия Гагарина, слово "Поехали!" и поздравление с Днем космонавтики", - сказали в пресс-службе.
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Кроме того, звездное небо и изображение Гагарина будут транслировать в Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Назрани, Нальчике, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тамбове, Твери, Челябинске, Черкесске, Улан-Удэ и Ярославле.
Отмечается, что на телебашнях Благовещенска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Саратова и Симферополя появятся Млечный путь, космические аппараты и планеты.
Также световые шоу покажут в Майкопе, Оренбурге, Пензе, Перми, Саранске, Якутске и других городах.
«
"Освоение космоса создало мощную техническую базу для развития телевещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту был выведен спутник связи "Молния", благодаря которому в 1965 году жители Дальнего Востока смогли в реальном времени посмотреть первомайский парад в Москве", - добавили в РТРС.
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