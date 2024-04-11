https://ria.ru/20240411/gumpomosch-1939439033.html

Жители горного села в Сочи и отвезли бойцам СВО около 3 тонн гумпомощи

Жители горного села в Сочи и отвезли бойцам СВО около 3 тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2024

Жители горного села в Сочи и отвезли бойцам СВО около 3 тонн гумпомощи

Жители горного села Бестужевское в Сочи отвезли бойцам в зону СВО около трех тонн гуманитарных грузов, включая самодельные маскировочные костюмы, запчасти,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:20

2024-04-11T19:20

2024-04-11T19:20

надежные люди

сочи

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Жители горного села Бестужевское в Сочи отвезли бойцам в зону СВО около трех тонн гуманитарных грузов, включая самодельные маскировочные костюмы, запчасти, стройматериалы и домашние заготовки, сообщили РИА Новости организаторы группы помощи Константин Рагозин и Сергей Серёгин. По их словам, жители небольшого горного села в Сочи около 1,5 года назад стали собирать гуманитарные грузы для поддержки участников специальной военной операции. С тех пор каждые пять-шесть недель жители привозят бойцам СВО грузы. "Мы принимаем от них (бойцов - ред.) заявки, что будет им полезно для обустройства быта, ремонта техники, и вместе с жителями собираем по спискам вещи. Вот только вернулись из поездки. Отвезли около трех тонн электроинструментов, запчастей, стройматериалов для обустройства блиндажей, маскировочные костюмы "леший", которые изготавливали сами, а это очень кропотливый труд, а также домашние заготовки и блюда от наших хозяек", - пояснил Рагозин. Он добавил, что жители помогают собирать средства на покупку дорогостоящих инструментов, медикаментов. Кто-то помогает, ремонтируя своими руками технику, которую передают бойцы. Есть в группе и своя швея, которая сшила не один десяток комплектов теплой одежды для военных, украшенной именными шевронами. Помогают активистам и предприниматели, которые привозят товары бесплатно со своих складов, передают закупленные дроны, тепловизоры и другую технику. "У нас есть пенсионеры, которые даже из своих скромных доходов выделяют деньги и каждый месяц приносят их в наш фонд. Хозяюшки с Нового года стали регулярно готовить большие объемы домашних блюд и передавать к поездке, кто-то приносит домашние закрутки, соленья-варенья, кто-то - выпечку. Мы знаем, что проблем с продовольствием у наших бойцов нет, но, согласитесь, как приятно попробовать домашнюю еду, находясь вдали от родных", - рассказал Серёгин. "Если наша помощь может поддержать, вдохновить, спасти хоть одного человека, значит, мы не зря делаем свою работу. И наши военные чувствуют, что за ними стоим мы, их тыл и поддержка, и им легче", - заключил Рагозин. По его словам, в группе помощи более 200 активистов, которые вместе со своими родными и знакомыми помогают собирать грузы в зону СВО. Кроме того, в селе есть жители, отправившиеся добровольцами на фронт. Помогают им все, кто знает о такой возможности. Активисты снимают фото и видео о каждой поездке, рассказывают, кто смог получить собранные посылки.

https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934261938.html

сочи

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, сво, гуманитарная помощь, благотворительность