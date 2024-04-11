Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной
Лукашенко не будет создавать "санитарную зону" в приграничных с Украиной районах
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной.
"В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", - сказал Лукашенко.
"Сейчас они (Запад – ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают", - добавил белорусский президент.
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