https://ria.ru/20240411/granitsa-1939437955.html

Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной

Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024

Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:02

2024-04-11T19:02

2024-04-11T19:30

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной."В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", - сказал Лукашенко."Сейчас они (Запад – ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко