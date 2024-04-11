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Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 11.04.2024 (обновлено: 19:30 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/granitsa-1939437955.html
Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной
Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024
Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:02
2024-04-11T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной."В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", - сказал Лукашенко."Сейчас они (Запад – ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия не планирует создавать "санитарную зону" на границе с Украиной

Лукашенко не будет создавать "санитарную зону" в приграничных с Украиной районах

Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной.
"В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
8 апреля, 14:01
Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", - сказал Лукашенко.
"Сейчас они (Запад – ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко
26 марта, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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