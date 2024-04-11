СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда
СК возбудил дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли оленеводы
© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округуГруппа на вертолёте МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округу
Группа на вертолёте МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после погибла в пути со спасшими ее оленеводами, сообщает региональное СУСК РФ.
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"По факту гибели несовершеннолетней девочки и ее родителей в акватории Залива Креста возбуждено уголовное дело… по признакам преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, они должны были доставить ее в бригаду. В четверг Кузнецов сообщил, что связь с этими людьми пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтёры. С вертолета они обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли, поиски приостановлены из-за непогоды и тонкого льда в районе.
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