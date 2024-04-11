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СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда - РИА Новости, 11.04.2024
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16:21 11.04.2024 (обновлено: 16:30 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/gibel-1939398143.html
СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда
СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда - РИА Новости, 11.04.2024
СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда
Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:21
2024-04-11T16:30
происшествия
чукотка
россия
эгвекинот
владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после погибла в пути со спасшими ее оленеводами, сообщает региональное СУСК РФ. "По факту гибели несовершеннолетней девочки и ее родителей в акватории Залива Креста возбуждено уголовное дело… по признакам преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, они должны были доставить ее в бригаду. В четверг Кузнецов сообщил, что связь с этими людьми пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтёры. С вертолета они обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли, поиски приостановлены из-за непогоды и тонкого льда в районе.
https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html
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происшествия, чукотка, россия, эгвекинот, владислав кузнецов
Происшествия, Чукотка, Россия, Эгвекинот, Владислав Кузнецов
СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда

СК возбудил дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли оленеводы

© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округуГруппа на вертолёте МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
Группа на вертолёте МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округу
Группа на вертолёте МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после погибла в пути со спасшими ее оленеводами, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"По факту гибели несовершеннолетней девочки и ее родителей в акватории Залива Креста возбуждено уголовное дело… по признакам преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, они должны были доставить ее в бригаду. В четверг Кузнецов сообщил, что связь с этими людьми пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтёры. С вертолета они обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли, поиски приостановлены из-за непогоды и тонкого льда в районе.
Место происшествия, где автомобиль провалился под лед на акватории озера Байкал вблизи в Ольхонском районе Иркутской области
На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина
29 марта, 17:25
 
ПроисшествияЧукоткаРоссияЭгвекинотВладислав Кузнецов
 
 
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