https://ria.ru/20240411/gibel-1939398143.html

СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда

СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда - РИА Новости, 11.04.2024

СК завел дело после гибели на Чукотке девочки, которую спасли из-подо льда

Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:21

2024-04-11T16:21

2024-04-11T16:30

происшествия

чукотка

россия

эгвекинот

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, которая сначала провалилась под лед с родителями на снегоходе в заливе Креста на Чукотке, а после погибла в пути со спасшими ее оленеводами, сообщает региональное СУСК РФ. "По факту гибели несовершеннолетней девочки и ее родителей в акватории Залива Креста возбуждено уголовное дело… по признакам преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, они должны были доставить ее в бригаду. В четверг Кузнецов сообщил, что связь с этими людьми пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтёры. С вертолета они обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли, поиски приостановлены из-за непогоды и тонкого льда в районе.

https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html

чукотка

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происшествия, чукотка, россия, эгвекинот, владислав кузнецов