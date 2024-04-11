СМИ: Писториус предупредил об угрозе остановки перевооружения ФРГ
Spiegel: Писториус предупредил о заморозке перевооружения ФРГ без допсредств
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен, сообщило издание Spiegel.
На прошлой неделе Писториус заявил, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиардов евро больше в бюджете на 2025 год. В свою очередь, издание FAZ сообщило, что более 99% средств из специального 100-миллиардного фонда вооруженных сил Германии (бундесвера) уже потрачены или распланированы.
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"Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хочет добиться значительного увеличения бюджета на 2025 год в ходе предстоящих переговоров по бюджету с министром финансов Кристианом Линднером (СвДП)", — пишет Spiegel.
По данным издания, во вторник Писториус в ходе закрытой встречи с фракцией "Зеленые" снова заявил о том, что запланированных 52 миллиардов евро на оборонный бюджет следующего года недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера.
"Без значительного увеличения оборонных расходов в бюджете, как заявил министр за закрытыми дверями, бундесверу будет грозить "остановка перевооружения", — говорится в материале.
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В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП.
Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым, по словам Шольца, вооруженные силы Германии после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.