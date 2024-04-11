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Постпред России в Женеве прокомментировал саммит по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/gatilov-1939374730.html
Постпред России в Женеве прокомментировал саммит по Украине
Постпред России в Женеве прокомментировал саммит по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Постпред России в Женеве прокомментировал саммит по Украине
Мирные конференции по Украине должны проводиться в действительно нейтральных странах-посредниках, но не в Швейцарии, заявил постоянный представитель России при... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:11
2024-04-11T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
оон
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Мирные конференции по Украине должны проводиться в действительно нейтральных странах-посредниках, но не в Швейцарии, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. "Соответствующие переговоры должны проводиться не на основе бредовых односторонних ультиматумов, а с учетом жизненно важных интересов и законных озабоченностей в сфере безопасности всех заинтересованных сторон, включая Россию, а также реальной ситуации "на земле". Кроме того, если уже подобные встречи и организовывать, то, безусловно, на территории нейтральных стран-посредников. Ну а тут совершенно логично напрашивается вопрос: "При чем тут Швейцария?"", - приводятся слова Гатилова в телеграм-канале постпредства России при ООН в Женеве. Гатилов добавил, что этими усилиями Швейцария пытается вернуть себе реноме "честного брокера" и "центра европейской дипломатии". Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. "С одной стороны, хочется сказать – "лучше поздно, чем никогда", с другой – "иногда все-таки бывает слишком поздно"", - отметил российский дипломат. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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в мире, россия, украина, швейцария, оон, геннадий гатилов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, ООН, Геннадий Гатилов
Постпред России в Женеве прокомментировал саммит по Украине

Гатилов: мирные конференции по Украине не должны проводиться в Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Мирные конференции по Украине должны проводиться в действительно нейтральных странах-посредниках, но не в Швейцарии, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"Соответствующие переговоры должны проводиться не на основе бредовых односторонних ультиматумов, а с учетом жизненно важных интересов и законных озабоченностей в сфере безопасности всех заинтересованных сторон, включая Россию, а также реальной ситуации "на земле". Кроме того, если уже подобные встречи и организовывать, то, безусловно, на территории нейтральных стран-посредников. Ну а тут совершенно логично напрашивается вопрос: "При чем тут Швейцария?"", - приводятся слова Гатилова в телеграм-канале постпредства России при ООН в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ
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Гатилов добавил, что этими усилиями Швейцария пытается вернуть себе реноме "честного брокера" и "центра европейской дипломатии". Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. "С одной стороны, хочется сказать – "лучше поздно, чем никогда", с другой – "иногда все-таки бывает слишком поздно"", - отметил российский дипломат.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияООНГеннадий Гатилов
 
 
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