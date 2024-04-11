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Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии - РИА Новости, 11.04.2024
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17:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939408981.html
Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии
Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии - РИА Новости, 11.04.2024
Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:11
2024-04-11T17:11
россия
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
петр фрадков
майя санду
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии. Накануне Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул заявила, что вскоре вновь привезет из России хорошие новости, которые будут связаны с ценой на газ и с возможностями для местных сельхозпроизводителей. "Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии", - написала Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1938987277.html
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россия, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), таможенный союз, экономика
Россия, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, Майя Санду, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Таможенный союз, Экономика
Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии

Гуцул заявила, что Россельхознадзор разрешил ввоз агропродукции из Гагаузии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии.
Накануне Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул заявила, что вскоре вновь привезет из России хорошие новости, которые будут связаны с ценой на газ и с возможностями для местных сельхозпроизводителей.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Евгения Гуцул: Гагаузия несет колоссальные убытки от действий Кишинева
10 апреля, 09:00
"Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии", - написала Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Гуцул считает, что Санду в Молдавии будут ждать вопросы недовольных людей
10 апреля, 22:25
 
РоссияГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулПетр ФрадковМайя СандуФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Таможенный союзЭкономика
 
 
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