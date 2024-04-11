https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939408981.html

Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии

Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии - РИА Новости, 11.04.2024

Гуцул заявила, что Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:11

2024-04-11T17:11

2024-04-11T17:11

россия

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

петр фрадков

майя санду

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии. Накануне Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул заявила, что вскоре вновь привезет из России хорошие новости, которые будут связаны с ценой на газ и с возможностями для местных сельхозпроизводителей. "Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии", - написала Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938987277.html

https://ria.ru/20240410/sandu-1939217912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), таможенный союз, экономика