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В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России - РИА Новости, 11.04.2024
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07:04 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939243046.html
В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России
В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России - РИА Новости, 11.04.2024
В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России
Контакты Молдавии и России приближаются к нулю, но Гагаузия сделает все возможное, чтобы сохранить связи двух стран, заявил РИА Новости председатель народного... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:04
2024-04-11T07:04
гагаузия
молдавия
россия
дмитрий константинов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Контакты Молдавии и России приближаются к нулю, но Гагаузия сделает все возможное, чтобы сохранить связи двух стран, заявил РИА Новости председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов. "Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация - стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем", - сказал Константинов. Он отметил, что в Гагаузии знают, что Россия не только партнер, но друг и защитник, и уверены, что в сложное время Москва "подаст руку помощи своим близким, с которыми вместе проживала века". Председатель парламента указал, что в школах Гагаузии обучение идет на русском языке, а это не нравится руководству Молдавии. "Нашему руководству не нравится, что наши взгляды другие. Нашему руководству не нравится другая точка зрения в Гагаузии, наши идеи. Как тогда говорить о демократии, если каждый человек имеет свободу выражения? Должны, наверное, по этому пути идти? Я уверен, что постепенно это все успокоится и (руководство Молдавии - ред.) начнет понимать", - заключил Константинов.
https://ria.ru/20240410/proverka-1939224693.html
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гагаузия, молдавия, россия, дмитрий константинов
Гагаузия, Молдавия, Россия, Дмитрий Константинов
В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России

В Гагаузии пообещали сделать все, чтобы связь Молдавии и России сохранилась

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Контакты Молдавии и России приближаются к нулю, но Гагаузия сделает все возможное, чтобы сохранить связи двух стран, заявил РИА Новости председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
«
"Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация - стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем", - сказал Константинов.
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Он отметил, что в Гагаузии знают, что Россия не только партнер, но друг и защитник, и уверены, что в сложное время Москва "подаст руку помощи своим близким, с которыми вместе проживала века".
Председатель парламента указал, что в школах Гагаузии обучение идет на русском языке, а это не нравится руководству Молдавии.
"Нашему руководству не нравится, что наши взгляды другие. Нашему руководству не нравится другая точка зрения в Гагаузии, наши идеи. Как тогда говорить о демократии, если каждый человек имеет свободу выражения? Должны, наверное, по этому пути идти? Я уверен, что постепенно это все успокоится и (руководство Молдавии - ред.) начнет понимать", - заключил Константинов.
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ГагаузияМолдавияРоссияДмитрий Константинов
 
 
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