https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939431208.html
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО - РИА Новости, 11.04.2024
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО
Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:30
2024-04-11T18:30
2024-04-11T18:30
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1. С 26 апреля авианосец в течение 15 дней будет принимать участие в учениях в Средиземном море, сообщила радиостанция со ссылкой на главу генштаба. "Это первый раз, когда мы отдаём атомный авианосец Шарль-де-Голль вместе со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку, под операционный контроль НАТО по случаю проведения мероприятий оперативной бдительности, что более значимо, чем сами учения", - цитирует СМИ французского вице-адмирала Дидье Малетерра. Он добавил, что этот "шаг, тем не менее, не означает потери Францией её стратегической автономии". В учениях также примут участие американские, греческие, испанские и португальские корабли. Всего в рамках учений StrikforNato под командованием американского вице-адмирала, которые продлятся до 10 мая, примут участие порядка 15 стран.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, нато, в мире
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО
Франция передаст авианосец "Шарль де Голль" под командование НАТО для учений
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1.
С 26 апреля авианосец в течение 15 дней будет принимать участие в учениях в Средиземном море
, сообщила радиостанция со ссылкой на главу генштаба.
"Это первый раз, когда мы отдаём атомный авианосец Шарль-де-Голль вместе со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку, под операционный контроль НАТО по случаю проведения мероприятий оперативной бдительности, что более значимо, чем сами учения", - цитирует СМИ французского вице-адмирала Дидье Малетерра. Он добавил, что этот "шаг, тем не менее, не означает потери Францией её стратегической автономии".
В учениях также примут участие американские, греческие, испанские и португальские корабли.
Всего в рамках учений StrikforNato под командованием американского вице-адмирала, которые продлятся до 10 мая, примут участие порядка 15 стран.