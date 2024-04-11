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Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО - РИА Новости, 11.04.2024
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18:30 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939431208.html
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО - РИА Новости, 11.04.2024
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО
Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:30
2024-04-11T18:30
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1. С 26 апреля авианосец в течение 15 дней будет принимать участие в учениях в Средиземном море, сообщила радиостанция со ссылкой на главу генштаба. "Это первый раз, когда мы отдаём атомный авианосец Шарль-де-Голль вместе со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку, под операционный контроль НАТО по случаю проведения мероприятий оперативной бдительности, что более значимо, чем сами учения", - цитирует СМИ французского вице-адмирала Дидье Малетерра. Он добавил, что этот "шаг, тем не менее, не означает потери Францией её стратегической автономии". В учениях также примут участие американские, греческие, испанские и португальские корабли. Всего в рамках учений StrikforNato под командованием американского вице-адмирала, которые продлятся до 10 мая, примут участие порядка 15 стран.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html
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франция, нато, в мире
Франция, НАТО, В мире
Франция впервые передаст авианосец под командование НАТО

Франция передаст авианосец "Шарль де Голль" под командование НАТО для учений

© AP Photo / Christophe EnaФранцузский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция впервые передаст свой авианосец "Шарль-де-Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле, сообщает радиостанция Europe 1.
С 26 апреля авианосец в течение 15 дней будет принимать участие в учениях в Средиземном море, сообщила радиостанция со ссылкой на главу генштаба.
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"Это первый раз, когда мы отдаём атомный авианосец Шарль-де-Голль вместе со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку, под операционный контроль НАТО по случаю проведения мероприятий оперативной бдительности, что более значимо, чем сами учения", - цитирует СМИ французского вице-адмирала Дидье Малетерра. Он добавил, что этот "шаг, тем не менее, не означает потери Францией её стратегической автономии".
В учениях также примут участие американские, греческие, испанские и португальские корабли.
Всего в рамках учений StrikforNato под командованием американского вице-адмирала, которые продлятся до 10 мая, примут участие порядка 15 стран.
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