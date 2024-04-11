https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939322248.html
На юго-западе Франции фермеры ночью устроили акцию протеста
На юго-западе Франции фермеры ночью устроили акцию протеста - РИА Новости, 11.04.2024
На юго-западе Франции фермеры ночью устроили акцию протеста
Около 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах во французском городе Монтобан на юго-западе страны, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:46
2024-04-11T12:46
2024-04-11T13:10
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Около 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах во французском городе Монтобан на юго-западе страны, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания местных властей и департаментского управления, сообщило в четверг издание Depeche. "В среду вечером манифестанты вновь собрались перед офисами различных государственных служб. Как и в ходе предыдущих манифестаций в январе или феврале, были вывалены самые разные отходы", - говорится в статье. Поздно вечером конвой почти из 60 тракторов подошел к расположенной в городе префектуре департамента Тарн и Гаронна, пишет Depeche. Для обеспечения правопорядка у здания властей было задействовано значительно число полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), сообщает издание. Однако аграрии проехали мимо и продолжили свой путь по направлению к департаментскому управлению по территориальному планированию, где было размещено всего несколько правоохранителей, говорится в материале. Протестующие фермеры не смогли въехать на улицу, где расположен главный вход в ведомство, из-за установленных заранее бетонных блоков, после чего группа манифестантов безуспешно попыталась протаранить стволом дерева другую дверь здания, сообщает Depeche. В результате фермеры вывалили содержимое нескольких своих грузовиков в начале улицы и на набережной, а через час направились обратно к зданию префектуры, где продолжили протесты, сказано в статье. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html
https://ria.ru/20240205/fermery-1925468213.html
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в мире, франция
На юго-западе Франции фермеры ночью устроили акцию протеста
В Монтобане около 150 фермеров вывалили ночью отходы около здания властей
ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости.
Около 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах во французском городе Монтобан на юго-западе страны, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания местных властей и департаментского управления, сообщило в четверг издание Depeche
.
«
"В среду вечером манифестанты вновь собрались перед офисами различных государственных служб. Как и в ходе предыдущих манифестаций в январе или феврале, были вывалены самые разные отходы", - говорится в статье.
Поздно вечером конвой почти из 60 тракторов подошел к расположенной в городе префектуре департамента Тарн и Гаронна, пишет Depeche. Для обеспечения правопорядка у здания властей было задействовано значительно число полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), сообщает издание.
Однако аграрии проехали мимо и продолжили свой путь по направлению к департаментскому управлению по территориальному планированию, где было размещено всего несколько правоохранителей, говорится в материале.
Протестующие фермеры не смогли въехать на улицу, где расположен главный вход в ведомство, из-за установленных заранее бетонных блоков, после чего группа манифестантов безуспешно попыталась протаранить стволом дерева другую дверь здания, сообщает Depeche.
В результате фермеры вывалили содержимое нескольких своих грузовиков в начале улицы и на набережной, а через час направились обратно к зданию префектуры, где продолжили протесты, сказано в статье.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.