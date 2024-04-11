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Французы пошли на отчаянный шаг после заявления Макрона об Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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05:22 11.04.2024 (обновлено: 10:25 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/frantsiya-1939237664.html
Французы пошли на отчаянный шаг после заявления Макрона об Украине
Французы пошли на отчаянный шаг после заявления Макрона об Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Французы пошли на отчаянный шаг после заявления Макрона об Украине
Конфликт на Украине и, в частности, заявления Эммануэля Макрона об отправке в эту страну войск вызвали резкий рост интереса жителей Франции к покупке частных... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:22
2024-04-11T10:25
в мире
украина
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине и, в частности, заявления Эммануэля Макрона об отправке в эту страну войск вызвали резкий рост интереса жителей Франции к покупке частных бункеров и убежищ, пишет Le Figaro.Как говорится в материале, конфликт на Украине подстегнул рынок строительства защитных убежищ для частных лиц. Управляющий одной из компаний, занимающейся их постройкой, Энцо Петроне рассказал изданию, что начало российской спецоперации вызвало рост запросов со стороны потенциальных клиентов.По его словам, тогда в компанию обращались по двести раз в день, "это было безумие"."Число запросов о расценках резко возросло, когда Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину в конце февраля, и с тех пор оно находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц", — добавил Петроне.Как отмечает издание, во Франции строительство бомбоубежищ остается слабо развитым направлением, в отличие от ее "более осторожных соседей".В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
Французы пошли на отчаянный шаг после заявления Макрона об Украине

Figaro: во Франции вырос интерес к бункерам после слов Макрона об Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине и, в частности, заявления Эммануэля Макрона об отправке в эту страну войск вызвали резкий рост интереса жителей Франции к покупке частных бункеров и убежищ, пишет Le Figaro.
Как говорится в материале, конфликт на Украине подстегнул рынок строительства защитных убежищ для частных лиц. Управляющий одной из компаний, занимающейся их постройкой, Энцо Петроне рассказал изданию, что начало российской спецоперации вызвало рост запросов со стороны потенциальных клиентов.
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По его словам, тогда в компанию обращались по двести раз в день, "это было безумие".
"Число запросов о расценках резко возросло, когда Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину в конце февраля, и с тех пор оно находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц", — добавил Петроне.
Как отмечает издание, во Франции строительство бомбоубежищ остается слабо развитым направлением, в отличие от ее "более осторожных соседей".
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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