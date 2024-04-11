https://ria.ru/20240411/fitso-1939388828.html
Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины
Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины - РИА Новости, 11.04.2024
Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины
Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:48
2024-04-11T15:48
2024-04-11T15:48
словакия
украина
роберт фицо
экономика
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БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины. С другой стороны я по-дружески объяснил господину премьеру насколько нам важно защищать интересы словацких аграриев. Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером в словацком городе Михаловце. Он отметил, что в ходе заседания была достигнута договоренность о том, что будут приложены совместные усилия для поиска взаимовыгодного решения. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, роберт фицо, экономика
Словакия, Украина, Роберт Фицо, Экономика
Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины
Фицо: Словакия сохранит эмбарго на 14 сельскохозяйственных товаров с Украины
БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины. С другой стороны я по-дружески объяснил господину премьеру насколько нам важно защищать интересы словацких аграриев. Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером в словацком городе Михаловце. Он отметил, что в ходе заседания была достигнута договоренность о том, что будут приложены совместные усилия для поиска взаимовыгодного решения.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.