https://ria.ru/20240411/fitso-1939388828.html

Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины

Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины - РИА Новости, 11.04.2024

Премьер Словакии пообещал сохранить эмбарго на 14 агротоваров с Украины

Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:48

2024-04-11T15:48

2024-04-11T15:48

словакия

украина

роберт фицо

экономика

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БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины. С другой стороны я по-дружески объяснил господину премьеру насколько нам важно защищать интересы словацких аграриев. Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером в словацком городе Михаловце. Он отметил, что в ходе заседания была достигнута договоренность о том, что будут приложены совместные усилия для поиска взаимовыгодного решения. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, украина, роберт фицо, экономика