https://ria.ru/20240411/farmatsevtika-1939371873.html

Правительство утвердило план развития фармацевтической промышленности

Правительство утвердило план развития фармацевтической промышленности - РИА Новости, 11.04.2024

Правительство утвердило план развития фармацевтической промышленности

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:02

2024-04-11T15:02

2024-04-11T15:02

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Прежде чем перейдем к повестке заседания, хочу сказать о подписанном документе. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Как уточнили в кабмине, документ предусматривает реализацию 40 различных мероприятий. Так, уже к июлю 2024 года планируется представить предложения по разработке технологий, позволяющих на ранних этапах оценивать перспективы производства того или иного лекарственного препарата. Они в том числе будут учитывать потребности учреждений здравоохранения в новых препаратах. Также планируется, что в апреле 2025 года российская продукция из перечня стратегически значимых лекарственных препаратов получит приоритет при проведении государственных и муниципальных закупок. Для этого производителям необходимо обеспечить на территории России или стран Евразийского экономического союза все стадии их производства. Разработка новых мер поддержки предприятий отрасли будет идти на основе анализа уже действующих решений. Минпромторгу, Минфину, Минобрнауки, Минздраву и Минэкономразвития предстоит провести анализ достаточности налоговых льгот. В качестве дополнительных механизмов планируется задействовать субсидирование расходов на разработку и исследование по ключевым компетенциям, направлениям и технологиям фармацевтической отрасли, грантовую поддержку доклинических и клинических исследований востребованных лекарственных препаратов. Ещё одно направление работы – создание правовой основы для появления договоров о целевом обучении за счёт бюджета. Их абитуриенты смогут заключать с фармацевтическими предприятиями. Это даст возможность для последующего притока в отрасль квалифицированных кадров. Минобрнауки, Минздрав, Минпромторг и региональные власти должны представить соответствующие предложения к июню 2024 года."Доля российских препаратов в общем объеме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%. Для этого мы продолжим совершенствовать системные меры поддержки отечественных производителей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Среди таких мер премьер назвал стимулирование разработок и исследований, в том числе за счет субсидий, грантов, налоговых льгот."Создадим условия для расширения экспорта такой продукции. И конечно, особое внимание необходимо будет уделить подготовке высококвалифицированных специалистов для фармацевтической отрасли, она наукоемкая. Нужно выполнить все, что наметили. И, конечно, просил бы принять в этом самое активное участие глав регионов", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20231214/farmkompanii-1915796322.html

https://ria.ru/20240311/farmpromyshlennost-1932257423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, министерство финансов рф (минфин россии)