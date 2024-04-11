https://ria.ru/20240411/evrosoyuz-1939397821.html

Словакия поддержала Украину в желании вступить в Евросоюз

Словакия поддержала Украину в желании вступить в Евросоюз - РИА Новости, 11.04.2024

Словакия поддержала Украину в желании вступить в Евросоюз

Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского союза и не будет этому препятствовать, сообщил в четверг премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:20

2024-04-11T16:20

2024-04-11T16:20

в мире

украина

словакия

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского союза и не будет этому препятствовать, сообщил в четверг премьер-министр республики Роберт Фицо. "Поддержка Словакии в вопросе Украины и ее амбиций стать членом Европейского союза - это не спекуляция, это полноценная поддержка. Все мы хорошо знаем, что один вопрос - это политическое заявление о том, что мы приветствуем того, кто идет к переговорам, потом уже сами переговоры, которые вызывают множество преград. Уважаемый премьер, мы не страна, которая хотела бы создавать препятствия, мы страна, которая хочет предложить наш опыт в вопросе переговоров и членства в Европейском союзе", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем в словацком городе Михаловце. Он пожелал Украине скорейшего членства в Европейском союзе, потому что это является "гарантией перспектив и развития страны". В середине декабря Фицо говорил, что, если Украина не покажет готовность к членству в Европейском союзе, процесс вступления может быть замедлен или остановлен. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939082714.html

https://ria.ru/20240410/ek-1939103641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, роберт фицо, евросоюз