https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939354537.html
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту - РИА Новости, 11.04.2024
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту
Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:10
2024-04-11T14:10
2024-04-11T14:14
томск
томская область
томский район
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15115/67/151156760_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_7e1198dd95f45065b11287937fa8655e.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в Томске, сообщила областная администрация. "За помощью из села Яр, попавшего в зону затопления, обратились молодожены – на 12 апреля у них запланирована свадьба в Томске. Эвакуацию организовал глава Спасского сельского поселения Сергей Беленков – он сам перевозил местных жителей на служебном автомобиле", - говорится в сообщении. Также местные власти помогли молодой маме добраться в областной центр за смесями для малыша. Ранее сообщалось, что в ночь на четверг произошел подъем воды в реке Томь. В зоне затопления оказались 67 домов в селе Вершинино и селе Батурино в Томском районе. 54 человека эвакуированы в пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240411/tom-1939249721.html
томск
томская область
томский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15115/67/151156760_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ce43ede1255ba33efd0789f3f0f6f8b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, томская область, томский район, прорыв дамбы в орске
Томск, Томская область, Томский район, Прорыв дамбы в Орске
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту
Из затопленного томского поселка эвакуировали жениха и невесту, спешивших в ЗАГС