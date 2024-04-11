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Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту - РИА Новости, 11.04.2024
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14:10 11.04.2024 (обновлено: 14:14 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939354537.html
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту - РИА Новости, 11.04.2024
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту
Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:10
2024-04-11T14:14
томск
томская область
томский район
прорыв дамбы в орске
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НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в Томске, сообщила областная администрация. "За помощью из села Яр, попавшего в зону затопления, обратились молодожены – на 12 апреля у них запланирована свадьба в Томске. Эвакуацию организовал глава Спасского сельского поселения Сергей Беленков – он сам перевозил местных жителей на служебном автомобиле", - говорится в сообщении. Также местные власти помогли молодой маме добраться в областной центр за смесями для малыша. Ранее сообщалось, что в ночь на четверг произошел подъем воды в реке Томь. В зоне затопления оказались 67 домов в селе Вершинино и селе Батурино в Томском районе. 54 человека эвакуированы в пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240411/tom-1939249721.html
томск
томская область
томский район
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томск, томская область, томский район, прорыв дамбы в орске
Томск, Томская область, Томский район, Прорыв дамбы в Орске
Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту

Из затопленного томского поселка эвакуировали жениха и невесту, спешивших в ЗАГС

© РИА НовостиСвадебные кольца
Свадебные кольца - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
Свадебные кольца. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в Томске, сообщила областная администрация.
«
"За помощью из села Яр, попавшего в зону затопления, обратились молодожены – на 12 апреля у них запланирована свадьба в Томске. Эвакуацию организовал глава Спасского сельского поселения Сергей Беленков – он сам перевозил местных жителей на служебном автомобиле", - говорится в сообщении.
Также местные власти помогли молодой маме добраться в областной центр за смесями для малыша.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг произошел подъем воды в реке Томь. В зоне затопления оказались 67 домов в селе Вершинино и селе Батурино в Томском районе. 54 человека эвакуированы в пункты временного размещения.
Река Томь близ Томска - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился
08:38
 
ТомскТомская областьТомский районПрорыв дамбы в Орске
 
 
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