https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939354537.html

Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту

Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту - РИА Новости, 11.04.2024

Из затопленного села в Томской области эвакуировали жениха и невесту

Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:10

2024-04-11T14:10

2024-04-11T14:14

томск

томская область

томский район

прорыв дамбы в орске

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НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Глава сельского поселения в Томской области организовал эвакуацию с затопленной территории жениха и невесты, которые в пятницу должны пожениться в ЗАГСе в Томске, сообщила областная администрация. "За помощью из села Яр, попавшего в зону затопления, обратились молодожены – на 12 апреля у них запланирована свадьба в Томске. Эвакуацию организовал глава Спасского сельского поселения Сергей Беленков – он сам перевозил местных жителей на служебном автомобиле", - говорится в сообщении. Также местные власти помогли молодой маме добраться в областной центр за смесями для малыша. Ранее сообщалось, что в ночь на четверг произошел подъем воды в реке Томь. В зоне затопления оказались 67 домов в селе Вершинино и селе Батурино в Томском районе. 54 человека эвакуированы в пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240411/tom-1939249721.html

томск

томская область

томский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

томск, томская область, томский район, прорыв дамбы в орске