В Курганской области эвакуировали 6267 человек
В Курганской области эвакуировали 6267 человек, 818 из них находятся в ПВР
© Фото : МЧС Курганской области/TelegramСотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Более 6 тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка, а 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По данным на 8.00 мск на 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находится 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуировано 6267 человек. Это число растет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в регионе развернуто 99 пунктов временного размещения (ПВР) на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Для эвакуированных из зоны подтопления организовано горячее питание, они обеспечены предметами первой необходимости, на объектах дежурят медики, правоохранители, работают психологи.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.