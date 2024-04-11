https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939327780.html

В Курганской области эвакуировали 6267 человек

В Курганской области эвакуировали 6267 человек - РИА Новости, 11.04.2024

В Курганской области эвакуировали 6267 человек

Более 6 тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка, а 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в пунктах временного размещения,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:57

2024-04-11T12:57

2024-04-11T14:16

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Более 6 тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка, а 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным на 8.00 мск на 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находится 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуировано 6267 человек. Это число растет", – говорится в сообщении.Отмечается, что всего в регионе развернуто 99 пунктов временного размещения (ПВР) на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Для эвакуированных из зоны подтопления организовано горячее питание, они обеспечены предметами первой необходимости, на объектах дежурят медики, правоохранители, работают психологи.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

курганская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024