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Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/energodar-1939269148.html
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре - РИА Новости, 11.04.2024
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре
Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:21
2024-04-11T10:21
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в телеграм-канале. "Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП "Тепловодоканал". Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий", - написал мэр в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате украинской атаки город мог остаться без водоснабжения. "Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города. Уважаемые энергодарцы! Будьте внимательными и осторожными, враг продолжает активно применять беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких!" - заявил Сеновоз.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре

Власти: ВСУ атаковали БПЛА территорию тепловодоканала в Энергодаре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в телеграм-канале.
«
"Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП "Тепловодоканал". Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий", - написал мэр в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате украинской атаки город мог остаться без водоснабжения.
"Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города. Уважаемые энергодарцы! Будьте внимательными и осторожными, враг продолжает активно применять беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких!" - заявил Сеновоз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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