https://ria.ru/20240411/energodar-1939269148.html

Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре

Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре - РИА Новости, 11.04.2024

Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре

Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:21

2024-04-11T10:21

2024-04-11T10:21

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в телеграм-канале. "Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП "Тепловодоканал". Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий", - написал мэр в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате украинской атаки город мог остаться без водоснабжения. "Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города. Уважаемые энергодарцы! Будьте внимательными и осторожными, враг продолжает активно применять беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких!" - заявил Сеновоз.

https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html

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в мире, энергодар, вооруженные силы украины