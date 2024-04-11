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Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре - РИА Новости, 11.04.2024
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре
Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:21
2024-04-11T10:21
2024-04-11T10:21
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают активно применять беспилотники для ударов по территории Энергодара, в среду была атакована территория тепловодоканала, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в телеграм-канале. "Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП "Тепловодоканал". Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий", - написал мэр в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате украинской атаки город мог остаться без водоснабжения. "Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города. Уважаемые энергодарцы! Будьте внимательными и осторожными, враг продолжает активно применять беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких!" - заявил Сеновоз.
https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре
Власти: ВСУ атаковали БПЛА территорию тепловодоканала в Энергодаре