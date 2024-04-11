https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html

Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году

Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024

Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году

Экономика России в 2024 году покажет более медленный рост, чем в прошлом году - на уровне 2,1%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:12

2024-04-11T02:12

2024-04-11T02:12

экономика

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экономика России в 2024 году покажет более медленный рост, чем в прошлом году - на уровне 2,1%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Рост экономики в прошлом году тоже происходил от низкой базы. Поэтому в 2024 году мы видим некоторое замедление, хотя экономика все равно будет расти, прежде всего на госрасходах. По итогам 2024 года мы прогнозируем рост 2,1%", - сказала Чекурова. При этом в качестве негативного фактора она указала высокую ключевую ставку. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседании совета директоров ЦБ РФ 22 марта, как и на февральском заседании, было принято решение сохранить ставку на уровне 16%. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%. Прогноз Минэкономразвития на 2024-2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, рост ВВП страны в 2024 году составит 1-2%, в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

https://ria.ru/20240403/vvp-1937702646.html

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экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)