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Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024
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02:12 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html
Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году
Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024
Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году
Экономика России в 2024 году покажет более медленный рост, чем в прошлом году - на уровне 2,1%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:12
2024-04-11T02:12
экономика
россия
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экономика России в 2024 году покажет более медленный рост, чем в прошлом году - на уровне 2,1%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Рост экономики в прошлом году тоже происходил от низкой базы. Поэтому в 2024 году мы видим некоторое замедление, хотя экономика все равно будет расти, прежде всего на госрасходах. По итогам 2024 года мы прогнозируем рост 2,1%", - сказала Чекурова. При этом в качестве негативного фактора она указала высокую ключевую ставку. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседании совета директоров ЦБ РФ 22 марта, как и на февральском заседании, было принято решение сохранить ставку на уровне 16%. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%. Прогноз Минэкономразвития на 2024-2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, рост ВВП страны в 2024 году составит 1-2%, в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году

Глава "Эксперт РА" Чекурова: рост экономики России в 2024 году составит 2,1%

© iStock.com / NicoElNinoЖенщина анализирует графики фондового рынка
Женщина анализирует графики фондового рынка - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / NicoElNino
Женщина анализирует графики фондового рынка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экономика России в 2024 году покажет более медленный рост, чем в прошлом году - на уровне 2,1%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Рост экономики в прошлом году тоже происходил от низкой базы. Поэтому в 2024 году мы видим некоторое замедление, хотя экономика все равно будет расти, прежде всего на госрасходах. По итогам 2024 года мы прогнозируем рост 2,1%", - сказала Чекурова.
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При этом в качестве негативного фактора она указала высокую ключевую ставку.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседании совета директоров ЦБ РФ 22 марта, как и на февральском заседании, было принято решение сохранить ставку на уровне 16%.
По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%. Прогноз Минэкономразвития на 2024-2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, рост ВВП страны в 2024 году составит 1-2%, в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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ЭкономикаРоссияЭксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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