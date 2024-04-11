Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
21:01 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/dorogi-1939456606.html
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей
На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:01
2024-04-11T21:01
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783093_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_e25fcbc1e6f88693437ab95df8ff325a.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами. Тема строительства и ремонта дорог стала одной из центральных на прямой линии, вопросы приходили в адрес главы региона со всех территорий края. "Мы в этом году на 4 миллиарда увеличили объем финансирования ремонта дорог в муниципалитетах. В этом году на это выделено более 11 миллиардов рублей. Финансирование увеличено всем территориям края. Прошу глав муниципалитетов информировать жителей, когда будут приведены в порядок дороги в их населенных пунктах", – сказал Владимиров, его слова цитирует пресс-служба облправительства. В сообщении отмечается, что Дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году превышает 19 миллиардов рублей. Большую часть средств – 11,4 миллиарда рублей – планируется направить в муниципальные образования края для приведения в нормативное состояние более 490 километров дорог местного значения. Работы по повышению качества дорог и приведению их в нормативное состояние проходят в регионе, в том числе, за счет госпрограммы края "Развитие транспортной системы".
https://ria.ru/20240405/dogazifikatsiya-1938034511.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783093_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f5e2b6468abbb80b0aa59bcc8871cb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, жкх
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ЖКХ

Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами.
Тема строительства и ремонта дорог стала одной из центральных на прямой линии, вопросы приходили в адрес главы региона со всех территорий края.
"Мы в этом году на 4 миллиарда увеличили объем финансирования ремонта дорог в муниципалитетах. В этом году на это выделено более 11 миллиардов рублей. Финансирование увеличено всем территориям края. Прошу глав муниципалитетов информировать жителей, когда будут приведены в порядок дороги в их населенных пунктах", – сказал Владимиров, его слова цитирует пресс-служба облправительства.
В сообщении отмечается, что Дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году превышает 19 миллиардов рублей. Большую часть средств – 11,4 миллиарда рублей – планируется направить в муниципальные образования края для приведения в нормативное состояние более 490 километров дорог местного значения.
Работы по повышению качества дорог и приведению их в нормативное состояние проходят в регионе, в том числе, за счет госпрограммы края "Развитие транспортной системы".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Более шесть тысяч домовладений догазифицировали на Ставрополье
5 апреля, 13:31
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала