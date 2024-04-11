https://ria.ru/20240411/dorogi-1939456606.html
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Владимиров: на ремонт местных дорог на Ставрополье выделено 11 млрд рублей
На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:01
2024-04-11T21:01
2024-04-11T21:01
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
жкх
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СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами. Тема строительства и ремонта дорог стала одной из центральных на прямой линии, вопросы приходили в адрес главы региона со всех территорий края. "Мы в этом году на 4 миллиарда увеличили объем финансирования ремонта дорог в муниципалитетах. В этом году на это выделено более 11 миллиардов рублей. Финансирование увеличено всем территориям края. Прошу глав муниципалитетов информировать жителей, когда будут приведены в порядок дороги в их населенных пунктах", – сказал Владимиров, его слова цитирует пресс-служба облправительства. В сообщении отмечается, что Дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году превышает 19 миллиардов рублей. Большую часть средств – 11,4 миллиарда рублей – планируется направить в муниципальные образования края для приведения в нормативное состояние более 490 километров дорог местного значения. Работы по повышению качества дорог и приведению их в нормативное состояние проходят в регионе, в том числе, за счет госпрограммы края "Развитие транспортной системы".
https://ria.ru/20240405/dogazifikatsiya-1938034511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ставропольский край, владимир владимиров, жкх
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ЖКХ
СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. На ремонт муниципальных дорог на Ставрополье в этом году выделено более 11 миллиардов рублей, финансирование увеличено всем территориям края, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами.
Тема строительства и ремонта дорог стала одной из центральных на прямой линии, вопросы приходили в адрес главы региона со всех территорий края.
"Мы в этом году на 4 миллиарда увеличили объем финансирования ремонта дорог в муниципалитетах. В этом году на это выделено более 11 миллиардов рублей. Финансирование увеличено всем территориям края. Прошу глав муниципалитетов информировать жителей, когда будут приведены в порядок дороги в их населенных пунктах", – сказал Владимиров, его слова цитирует пресс-служба облправительства.
В сообщении отмечается, что Дорожный фонд Ставропольского края
в 2024 году превышает 19 миллиардов рублей. Большую часть средств – 11,4 миллиарда рублей – планируется направить в муниципальные образования края для приведения в нормативное состояние более 490 километров дорог местного значения.
Работы по повышению качества дорог и приведению их в нормативное состояние проходят в регионе, в том числе, за счет госпрограммы края "Развитие транспортной системы".