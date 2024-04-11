https://ria.ru/20240411/dorogi-1939362100.html

Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог

Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог - РИА Новости, 11.04.2024

Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог

Капитальный ремонт дорог начался по всей Белгородской области, в частности, планируется отремонтировать дорогу Старый Оскол – Николаевка, на эти цели выделено... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

автомобильные дороги

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БЕЛГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт дорог начался по всей Белгородской области, в частности, планируется отремонтировать дорогу Старый Оскол – Николаевка, на эти цели выделено 150 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Начали достаточно активно капитальный ремонт дорог в Белгородской области – все то, что запланировано в 2024 году. Например, дорога Старый Оскол - Николаевка. Это единственная дорога из Николаевки и Песчанки до Старого Оскола. Очень было много жалоб. Выделили 150 млн рублей на капитальный ремонт", - отметил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и добавил, что работы будут выполнены до окончания осени. Как уточнили в правительстве региона, в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 5,3 километра от Старого Оскола до Николаевки. "Я надеюсь, что дорожники проведут все работы качественно, без замечаний. Мы будем этот процесс контролировать", - заверил губернатор Белгородской области. Отмечается, что в настоящее время подготовительные работы завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для этого используется технология холодного ресайклинга, когда изношенный слой покрытия срезается, к нему добавляются щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание дороги. "Стабилизированная смесь обладает свойством монолита, исключает просадку, образование колеи и трещин при последующей эксплуатации. Дороги, уложенные с использованием технологии холодного ресайклинга, более качественные и долговечные", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Также в рамках капитального ремонта дороги планируется укрепить обочины асфальтогранулятом, сделать 11 остановок с заездными карманами и площадками ожидания, на опасных участках установить барьерное и перильное ограждение, уложить 4 тысячи квадратных метров тротуаров.

https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

старый оскол, вячеслав гладков, автомобильные дороги