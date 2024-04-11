https://ria.ru/20240411/dorogi-1939362100.html
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог - РИА Новости, 11.04.2024
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог
Капитальный ремонт дорог начался по всей Белгородской области, в частности, планируется отремонтировать дорогу Старый Оскол – Николаевка, на эти цели выделено... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:40
2024-04-11T14:40
2024-04-11T14:40
белгородская область
старый оскол
вячеслав гладков
автомобильные дороги
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БЕЛГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт дорог начался по всей Белгородской области, в частности, планируется отремонтировать дорогу Старый Оскол – Николаевка, на эти цели выделено 150 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Начали достаточно активно капитальный ремонт дорог в Белгородской области – все то, что запланировано в 2024 году. Например, дорога Старый Оскол - Николаевка. Это единственная дорога из Николаевки и Песчанки до Старого Оскола. Очень было много жалоб. Выделили 150 млн рублей на капитальный ремонт", - отметил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и добавил, что работы будут выполнены до окончания осени. Как уточнили в правительстве региона, в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 5,3 километра от Старого Оскола до Николаевки. "Я надеюсь, что дорожники проведут все работы качественно, без замечаний. Мы будем этот процесс контролировать", - заверил губернатор Белгородской области. Отмечается, что в настоящее время подготовительные работы завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для этого используется технология холодного ресайклинга, когда изношенный слой покрытия срезается, к нему добавляются щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание дороги. "Стабилизированная смесь обладает свойством монолита, исключает просадку, образование колеи и трещин при последующей эксплуатации. Дороги, уложенные с использованием технологии холодного ресайклинга, более качественные и долговечные", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Также в рамках капитального ремонта дороги планируется укрепить обочины асфальтогранулятом, сделать 11 остановок с заездными карманами и площадками ожидания, на опасных участках установить барьерное и перильное ограждение, уложить 4 тысячи квадратных метров тротуаров.
https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html
старый оскол
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старый оскол, вячеслав гладков, автомобильные дороги
Белгородская область, Старый Оскол, Вячеслав Гладков, Автомобильные дороги
БЕЛГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт дорог начался по всей Белгородской области, в частности, планируется отремонтировать дорогу Старый Оскол – Николаевка, на эти цели выделено 150 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Начали достаточно активно капитальный ремонт дорог в Белгородской области – все то, что запланировано в 2024 году. Например, дорога Старый Оскол - Николаевка. Это единственная дорога из Николаевки и Песчанки до Старого Оскола. Очень было много жалоб. Выделили 150 млн рублей на капитальный ремонт", - отметил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и добавил, что работы будут выполнены до окончания осени.
Как уточнили в правительстве региона, в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 5,3 километра от Старого Оскола
до Николаевки. "Я надеюсь, что дорожники проведут все работы качественно, без замечаний. Мы будем этот процесс контролировать", - заверил губернатор Белгородской области.
Отмечается, что в настоящее время подготовительные работы завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для этого используется технология холодного ресайклинга, когда изношенный слой покрытия срезается, к нему добавляются щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание дороги.
"Стабилизированная смесь обладает свойством монолита, исключает просадку, образование колеи и трещин при последующей эксплуатации. Дороги, уложенные с использованием технологии холодного ресайклинга, более качественные и долговечные", - пояснили в пресс-службе правительства региона.
Также в рамках капитального ремонта дороги планируется укрепить обочины асфальтогранулятом, сделать 11 остановок с заездными карманами и площадками ожидания, на опасных участках установить барьерное и перильное ограждение, уложить 4 тысячи квадратных метров тротуаров.