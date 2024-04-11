https://ria.ru/20240411/doroga-1939355110.html

В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода

В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода - РИА Новости, 11.04.2024

В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода

Строительство объездной автомобильной дороги началось рядом с обрушившимся путепроводом в Вязьме Смоленской области, сообщила глава Вяземского района Инна... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:13

2024-04-11T14:13

2024-04-11T14:14

происшествия

жкх

вязьма

смоленская область

вяземский район

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Строительство объездной автомобильной дороги началось рядом с обрушившимся путепроводом в Вязьме Смоленской области, сообщила глава Вяземского района Инна Демидова в своем Telegram-канале. Ранее Демидова заявляла, что после обрушения путепровода в Вязьме сделают временную дорогу с регулируемым переездом через железнодорожные пути. "Началось строительство новой дороги у Панинского моста. Работы идут круглосуточно… Проезд по автодороге будет разрешен для легковых автомобилей, общественного транспорта и спецтехники – пожарных машин, скорой помощи и т.д. Запрещен – для фур и большегрузов", - написала Демидова. По ее словам, решение о выделении денежных средств на строительство объездной дороги принято губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Для строительства новой автодороги администрация Вяземского района заключила контракт с СОГБУ "Смоленскавтодор". Рядом с проведением работ в круглосуточном режиме действует оперативный штаб, подчеркнула Демидова. "Объем строительных работ – колоссальный. Задействовано большое количество техники и людей. Планируется, что дорога будет шестиметровой, с двусторонним движением и светофорами на железнодорожном переезде. По предварительным оценкам, в ближайшее время новая дорога будет открыта", - добавила она. Путепровод обрушился в городе Вязьме в понедельник. Один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщал минздрав региона, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы, но их состояние стабильно. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено, а ночью 10 апреля восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода. Панинский путепровод соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.

https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html

https://ria.ru/20240409/chp-1938731408.html

https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938722582.html

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происшествия, жкх, вязьма, смоленская область, вяземский район, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме