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В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода - РИА Новости, 11.04.2024
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14:13 11.04.2024 (обновлено: 14:14 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/doroga-1939355110.html
В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода
В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода - РИА Новости, 11.04.2024
В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода
Строительство объездной автомобильной дороги началось рядом с обрушившимся путепроводом в Вязьме Смоленской области, сообщила глава Вяземского района Инна... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:13
2024-04-11T14:14
происшествия
жкх
вязьма
смоленская область
вяземский район
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Строительство объездной автомобильной дороги началось рядом с обрушившимся путепроводом в Вязьме Смоленской области, сообщила глава Вяземского района Инна Демидова в своем Telegram-канале. Ранее Демидова заявляла, что после обрушения путепровода в Вязьме сделают временную дорогу с регулируемым переездом через железнодорожные пути. "Началось строительство новой дороги у Панинского моста. Работы идут круглосуточно… Проезд по автодороге будет разрешен для легковых автомобилей, общественного транспорта и спецтехники – пожарных машин, скорой помощи и т.д. Запрещен – для фур и большегрузов", - написала Демидова. По ее словам, решение о выделении денежных средств на строительство объездной дороги принято губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Для строительства новой автодороги администрация Вяземского района заключила контракт с СОГБУ "Смоленскавтодор". Рядом с проведением работ в круглосуточном режиме действует оперативный штаб, подчеркнула Демидова. "Объем строительных работ – колоссальный. Задействовано большое количество техники и людей. Планируется, что дорога будет шестиметровой, с двусторонним движением и светофорами на железнодорожном переезде. По предварительным оценкам, в ближайшее время новая дорога будет открыта", - добавила она. Путепровод обрушился в городе Вязьме в понедельник. Один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщал минздрав региона, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы, но их состояние стабильно. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено, а ночью 10 апреля восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода. Панинский путепровод соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.
https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html
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происшествия, жкх, вязьма, смоленская область, вяземский район, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, ЖКХ, Вязьма, Смоленская область, Вяземский район, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме
В Вязьме началось строительство объездной дороги у рухнувшего путепровода

Власти: в Вязьме началось строительство объездной автомобильной дороги

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Строительство объездной автомобильной дороги началось рядом с обрушившимся путепроводом в Вязьме Смоленской области, сообщила глава Вяземского района Инна Демидова в своем Telegram-канале.
Ранее Демидова заявляла, что после обрушения путепровода в Вязьме сделают временную дорогу с регулируемым переездом через железнодорожные пути.
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"Началось строительство новой дороги у Панинского моста. Работы идут круглосуточно… Проезд по автодороге будет разрешен для легковых автомобилей, общественного транспорта и спецтехники – пожарных машин, скорой помощи и т.д. Запрещен – для фур и большегрузов", - написала Демидова.
По ее словам, решение о выделении денежных средств на строительство объездной дороги принято губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Для строительства новой автодороги администрация Вяземского района заключила контракт с СОГБУ "Смоленскавтодор". Рядом с проведением работ в круглосуточном режиме действует оперативный штаб, подчеркнула Демидова.
"Объем строительных работ – колоссальный. Задействовано большое количество техники и людей. Планируется, что дорога будет шестиметровой, с двусторонним движением и светофорами на железнодорожном переезде. По предварительным оценкам, в ближайшее время новая дорога будет открыта", - добавила она.
Путепровод обрушился в городе Вязьме в понедельник. Один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщал минздрав региона, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы, но их состояние стабильно. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено, а ночью 10 апреля восстановлено.
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ПроисшествияЖКХВязьмаСмоленская областьВяземский районВасилий АнохинОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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