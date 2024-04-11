https://ria.ru/20240411/donetskoe-1939331582.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:07
2024-04-11T13:07
2024-04-11T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 520 военных