https://ria.ru/20240411/donetskoe-1939331582.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:07

2024-04-11T13:07

2024-04-11T13:19

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в Минобороны.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины