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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
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13:07 11.04.2024 (обновлено: 13:19 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/donetskoe-1939331582.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:07
2024-04-11T13:19
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в Минобороны.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 520 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в Минобороны.
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