https://ria.ru/20240411/damba-1939358923.html

В западном районе Кургана начали укреплять дамбу

В западном районе Кургана начали укреплять дамбу - РИА Новости, 11.04.2024

В западном районе Кургана начали укреплять дамбу

Дамбу с помощью тяжёлой техники укрепляют в западном районе Кургана, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:29

2024-04-11T14:29

2024-04-11T15:33

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 11 апр – РИА Новости. Дамбу с помощью тяжёлой техники укрепляют в западном районе Кургана, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным горадминистрации, уровень воды в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) 11 апреля составляет 388 см (над "нулем поста"), изменение за 6 часов +5 см. Тяжёлая техника работает сейчас вблизи ГСК "Цветы Зауралья" в западном районе Кургана. "В работе принимают участие 28 единиц техники и двое дорожных рабочих для безопасности движения. Поднимем дамбу на уровень 70 см. По времени два дня (займёт)", - сообщил журналистам мастер дорожных работ АО "Варгашинское ДРСП" Александр Рыжков. Он отметил, что в ближайшие пару дней река не поднимется сильно. Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.

https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html

курган

тобол (река)

курганская область

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Укрепление дамбы в Кургане при помощи тяжелой техники Уровень реки Тобол в Кургане может подняться до 9-11 метров и даже выше, заявил губернатор. Сейчас необходимо спасти людей, а "ущерб переживем, имущество восстановим", подчеркнул глава региона. В городе тем временем при помощи тяжелой техники укрепляют дамбу (видео корреспондента РИА Новости) 2024-04-11T14:29 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024