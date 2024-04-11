https://ria.ru/20240411/club500-1939359889.html
Адвоката не пускают в офис Club 500, где проходят обыски
Адвоката не пускают в офис Club 500, где проходят обыски - РИА Новости, 11.04.2024
Адвоката не пускают в офис Club 500, где проходят обыски
Адвоката не пускают в помещение Club 500, где, предположительно, проходят обыски, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:32
2024-04-11T14:32
2024-04-11T14:33
происшествия
дмитрий портнягин
сlub 500
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Адвоката не пускают в помещение Club 500, где, предположительно, проходят обыски, передает корреспондент РИА Новости. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против бизнес-коуча и основателя Club 500 Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Портнягин в своем телеграм-канале сообщил, что утром к нему домой, на дачу и в офис пришли с обысками, а жену задержали Адвокат, который не может попасть внутрь, подтверждать информацию об обысках не стал. У входа в здание стоит машина силовиков. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939359100.html
https://ria.ru/20231026/klub-1905369684.html
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происшествия, дмитрий портнягин, сlub 500
Происшествия, Дмитрий Портнягин, Сlub 500
Адвоката не пускают в офис Club 500, где проходят обыски
Адвоката не пускают в здание Club 500, где проходят обыски
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Адвоката не пускают в помещение Club 500, где, предположительно, проходят обыски, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против бизнес-коуча и основателя Club 500 Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Портнягин в своем телеграм-канале сообщил, что утром к нему домой, на дачу и в офис пришли с обысками, а жену задержали
Адвокат, который не может попасть внутрь, подтверждать информацию об обысках не стал. У входа в здание стоит машина силовиков.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.