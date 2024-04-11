https://ria.ru/20240411/britaniya-1939433738.html

Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки

Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки - РИА Новости, 11.04.2024

Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки

В посольстве Великобритании в РФ называли "непроверенными слухами" сообщения о том, что Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки и отказались это... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:46

2024-04-11T18:46

2024-04-11T18:46

специальная военная операция на украине

великобритания

россия

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ называли "непроверенными слухами" сообщения о том, что Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки и отказались это комментировать. Ранее анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы заявил, что представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Кроме того, анонимный сотрудник ФСБ России на видео, опубликованном ЦОС ФСБ также заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британские, готовят украинский спецназ для проведения диверсий, в том числе против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения, в посольстве Великобритании указали, что "мы не комментируем непроверенные слухи".

https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html

https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901936686.html

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великобритания, россия, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины