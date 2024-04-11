https://ria.ru/20240411/britaniya-1939433738.html
Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки
Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки - РИА Новости, 11.04.2024
Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки
В посольстве Великобритании в РФ называли "непроверенными слухами" сообщения о том, что Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки и отказались это... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:46
2024-04-11T18:46
2024-04-11T18:46
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ называли "непроверенными слухами" сообщения о том, что Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки и отказались это комментировать. Ранее анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы заявил, что представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Кроме того, анонимный сотрудник ФСБ России на видео, опубликованном ЦОС ФСБ также заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британские, готовят украинский спецназ для проведения диверсий, в том числе против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения, в посольстве Великобритании указали, что "мы не комментируем непроверенные слухи".
https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html
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великобритания, россия, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Россия, Лондон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Посольство Британии опровергло сообщения о поставках ВСУ взрывчатки
Посольство Британии назвало слухами сообщения о поставке Лондоном ВСУ взрывчатки