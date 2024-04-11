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В Донбассе ликвидировали боевиков с шевронами исламистов - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 11.04.2024 (обновлено: 16:56 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/boevik-1939380426.html
В Донбассе ликвидировали боевиков с шевронами исламистов
В Донбассе ликвидировали боевиков с шевронами исламистов - РИА Новости, 11.04.2024
В Донбассе ликвидировали боевиков с шевронами исламистов
Боевиков с шевронами радикальных исламистов, в том числе характерных для террористической группировки "Исламское государство*", ликвидировали в Белогоровке в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:22
2024-04-11T16:56
в мире
апты алаудинов
специальная военная операция на украине
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 апр - РИА Новости. Боевиков с шевронами радикальных исламистов, в том числе характерных для террористической группировки "Исламское государство*", ликвидировали в Белогоровке в Донбассе бойцы 2-го армейского корпуса ВС РФ. Ранее помощник главы Чечни, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что украинское командование подвело новые силы к Белогоровке. Разведка "Ахмата" зафиксировала присутствие иностранных наемников в Серебрянском лесничестве на данном участке фронта и проверяла информацию об их присутствии в районе Белогоровки. &quot;Взяли очередной опорник, группа, которая там была, сдаваться отказалась. Всех пришлось уничтожить. Там несколько человек были с шевронами, как у ИГИЛ*&quot;, - рассказал РИА Новости один из участников штурма.В распоряжении РИА Новости попало видео, на котором в захваченном бойцами РФ опорном пункте противника лежат ряд тел воевавших за ВСУ солдат. На форме одного из уничтоженных боевиков шеврон с надписью на арабском "Нет Бога, кроме Аллаха наверху", а в центре изображена печать пророка Мухаммеда. Подобные шевроны используют боевики запрещенных в России группировок "ИГИЛ*", "Аль-Каида*" и другие организации радикальных исламистов. * Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240123/naemnik-1922876602.html
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в мире, апты алаудинов
В мире, Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине
В Донбассе ликвидировали боевиков с шевронами исламистов

Очевидец: в Белогоровке ликвидировали боевиков с шевронами исламистов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 апр - РИА Новости. Боевиков с шевронами радикальных исламистов, в том числе характерных для террористической группировки "Исламское государство*", ликвидировали в Белогоровке в Донбассе бойцы 2-го армейского корпуса ВС РФ.
Ранее помощник главы Чечни, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что украинское командование подвело новые силы к Белогоровке. Разведка "Ахмата" зафиксировала присутствие иностранных наемников в Серебрянском лесничестве на данном участке фронта и проверяла информацию об их присутствии в районе Белогоровки.
«

"Взяли очередной опорник, группа, которая там была, сдаваться отказалась. Всех пришлось уничтожить. Там несколько человек были с шевронами, как у ИГИЛ*", - рассказал РИА Новости один из участников штурма.

В распоряжении РИА Новости попало видео, на котором в захваченном бойцами РФ опорном пункте противника лежат ряд тел воевавших за ВСУ солдат. На форме одного из уничтоженных боевиков шеврон с надписью на арабском "Нет Бога, кроме Аллаха наверху", а в центре изображена печать пророка Мухаммеда. Подобные шевроны используют боевики запрещенных в России группировок "ИГИЛ*", "Аль-Каида*" и другие организации радикальных исламистов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Фотография со страницы Алексиса Дриона в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская)
Французский наемник из "харьковского списка" публиковал снимки с Украины
23 января, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты Алаудинов
 
 
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