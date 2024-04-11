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В МИД предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 11.04.2024
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07:17 11.04.2024 (обновлено: 07:44 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/blizhniy_vostok-1939243612.html
В МИД предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока
В МИД предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 11.04.2024
В МИД предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока
МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:17
2024-04-11T07:44
израиль
ливан
россия
в мире
ближний восток
мария захарова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова."Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем", — сказала она.Дипломат настоятельно рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости.Что же касается Иордании, она указала, что "ситуация в сфере безопасности там остается стабильной"."Перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства представляется в настоящее время маловероятным", — добавила официальный представитель МИД.Захарова призвала "следить за сообщениями и практическими рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских заграничных учреждений упомянутых стран, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".Конфликт в ГазеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В конце октября 2023 года началась ее наземная фаза. Число погибших при израильских ударах по сектору превысило 33 тысячи, пострадали почти 76 тысяч человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
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израиль
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израиль, ливан, россия, в мире, ближний восток, мария захарова
Израиль, Ливан, Россия, В мире, Ближний Восток, Мария Захарова
В МИД предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока

МИД: нужно воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль и Ливан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«
"Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем", — сказала она.
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Дипломат настоятельно рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости.
Что же касается Иордании, она указала, что "ситуация в сфере безопасности там остается стабильной".
"Перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства представляется в настоящее время маловероятным", — добавила официальный представитель МИД.
Захарова призвала "следить за сообщениями и практическими рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских заграничных учреждений упомянутых стран, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".
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Конфликт в Газе

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В конце октября 2023 года началась ее наземная фаза. Число погибших при израильских ударах по сектору превысило 33 тысячи, пострадали почти 76 тысяч человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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