https://ria.ru/20240411/biznes-kouch-1939451741.html

В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина

В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина - РИА Новости, 11.04.2024

В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина

По делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:23

2024-04-11T20:23

2024-04-11T20:23

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

сlub 500

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Следственным органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 УК РФ и подпункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба", - говорится в сообщении. Как заявляет следствие, с 2018 по 2020 год супруги не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Подчеркивается, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20240220/zhdun-1928445388.html

https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500