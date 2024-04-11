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В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина - РИА Новости, 11.04.2024
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20:23 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/biznes-kouch-1939451741.html
В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина
В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина - РИА Новости, 11.04.2024
В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина
По делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:23
2024-04-11T20:23
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Следственным органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 УК РФ и подпункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба", - говорится в сообщении. Как заявляет следствие, с 2018 по 2020 год супруги не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Подчеркивается, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240220/zhdun-1928445388.html
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
В СК сообщили о полном возмещении ущерба по делу бизнес-коуча Портнягина

СК: Портнягин, подозреваемый в неуплате налогов, полностью возместил ущерб

© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин
© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
«
"Следственным органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 УК РФ и подпункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба", - говорится в сообщении.
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Как заявляет следствие, с 2018 по 2020 год супруги не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Подчеркивается, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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