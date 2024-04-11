https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939240545.html

В Курской области ночью сбили три беспилотника

В Курской области ночью сбили три беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024

В Курской области ночью сбили три беспилотника

Ночью в Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:13

2024-04-11T06:13

2024-04-11T06:17

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ночью в Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, заявил губернатор Роман Старовойт."Ночью в Фатежском районе Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне вечером Старовойт сообщал об опасности атаки беспилотников в регионе.

https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, роман старовойт