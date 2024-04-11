https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939240545.html
В Курской области ночью сбили три беспилотника
В Курской области ночью сбили три беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024
В Курской области ночью сбили три беспилотника
Ночью в Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:13
2024-04-11T06:13
2024-04-11T06:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ночью в Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, заявил губернатор Роман Старовойт."Ночью в Фатежском районе Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне вечером Старовойт сообщал об опасности атаки беспилотников в регионе.
https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области ночью сбили три беспилотника
Курский губернатор Старовойт: ПВО ночью сбила над Фатежским районом три БПЛА