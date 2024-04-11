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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Добровского округа Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:06
2024-04-11T02:06
2024-04-11T02:06
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Добровского округа Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа", - говорится в сообщении. Ранее во всем регионе была объявлена воздушная опасность.
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Артамонов объявил в Липецкой области угрозу атаки БПЛА