https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка - РИА Новости, 11.04.2024
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР, сбросив один боеприпас, о последствиях пока не сообщается, сообщило в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:58
2024-04-11T08:58
2024-04-11T09:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР, сбросив один боеприпас, о последствиях пока не сообщается, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.00 (совпадает с мск) - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939231711.html
https://ria.ru/20240410/donetsk-1939104757.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на трассу Ясиноватая — Горловка