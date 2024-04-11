https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html

Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка

Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка - РИА Новости, 11.04.2024

Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка

Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР, сбросив один боеприпас, о последствиях пока не сообщается, сообщило в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:58

2024-04-11T08:58

2024-04-11T09:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР, сбросив один боеприпас, о последствиях пока не сообщается, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.00 (совпадает с мск) - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939231711.html

https://ria.ru/20240410/donetsk-1939104757.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, сцкк, происшествия