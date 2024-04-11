https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939236873.html
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов - РИА Новости, 11.04.2024
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:08
2024-04-11T05:08
2024-04-11T05:08
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ca8de2eb0bec857385766b92f1b51dfd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на территории Запорожской области, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным "Ангел". Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский дрон самолетного типа, в результате действия российских технических средств беспилотник потерял ориентацию и управление. При обследовании БПЛА выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки. "У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы - 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель. На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было 7 штук, я думаю, семь акций они бы успели провести", - сказал командир инженерно-саперного взвода. По его словам, взвод военной полиции 58-й армии, который занимается инженерной разведкой и разминированием, находится в зоне СВО полтора года.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_9822c6648a4b484c624366ae1c36951f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
Полиция перехватила в Запорожской области БПЛА ВСУ, предотвратив серию терактов
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на территории Запорожской области, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным "Ангел".
Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский дрон самолетного типа, в результате действия российских технических средств беспилотник потерял ориентацию и управление. При обследовании БПЛА выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки.
"У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы - 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель. На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было 7 штук, я думаю, семь акций они бы успели провести", - сказал командир инженерно-саперного взвода.
По его словам, взвод военной полиции 58-й армии, который занимается инженерной разведкой и разминированием, находится в зоне СВО полтора года.