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В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939236873.html
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов - РИА Новости, 11.04.2024
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:08
2024-04-11T05:08
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на территории Запорожской области, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным "Ангел". Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский дрон самолетного типа, в результате действия российских технических средств беспилотник потерял ориентацию и управление. При обследовании БПЛА выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки. "У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы - 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель. На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было 7 штук, я думаю, семь акций они бы успели провести", - сказал командир инженерно-саперного взвода. По его словам, взвод военной полиции 58-й армии, который занимается инженерной разведкой и разминированием, находится в зоне СВО полтора года.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
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в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов

Полиция перехватила в Запорожской области БПЛА ВСУ, предотвратив серию терактов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на территории Запорожской области, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным "Ангел".
Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский дрон самолетного типа, в результате действия российских технических средств беспилотник потерял ориентацию и управление. При обследовании БПЛА выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки.
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"У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы - 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель. На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было 7 штук, я думаю, семь акций они бы успели провести", - сказал командир инженерно-саперного взвода.
По его словам, взвод военной полиции 58-й армии, который занимается инженерной разведкой и разминированием, находится в зоне СВО полтора года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская область
 
 
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