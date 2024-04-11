https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939236873.html

В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов

В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов - РИА Новости, 11.04.2024

В Запорожской области перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов

Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:08

2024-04-11T05:08

2024-04-11T05:08

в мире

запорожская область

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский БПЛА с грузом взрывчатки, предотвратив серию возможных диверсий и терактов на территории Запорожской области, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным "Ангел". Разведка военной полиции в воздухе обнаружила украинский дрон самолетного типа, в результате действия российских технических средств беспилотник потерял ориентацию и управление. При обследовании БПЛА выяснилось, что его груз состоял из взрывчатки. "У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы - 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель. На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было 7 штук, я думаю, семь акций они бы успели провести", - сказал командир инженерно-саперного взвода. По его словам, взвод военной полиции 58-й армии, который занимается инженерной разведкой и разминированием, находится в зоне СВО полтора года.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html

запорожская область

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в мире, запорожская область