https://ria.ru/20240411/belgorodskaya-1939257061.html

Более тысячи жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

Более тысячи жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области - РИА Новости, 11.04.2024

Более тысячи жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

Более тысячи жителей с обстреливаемых территорий Белгородской области находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:28

2024-04-11T09:28

2024-04-11T09:28

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Более тысячи жителей с обстреливаемых территорий Белгородской области находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".По информации Гладкова, последние недели населенные пункты Грайворонского округа находились под обстрелами и атаками беспилотников. По данным правительства, из Грайворонского городского округа выехали более 5 тысяч человек. "В пунктах временного размещения Старого Оскола сейчас находится более 1 тысячи жителей Грайворонского округа, города Белгорода, Шебекинского округа", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков отметил, что для помощи в трудоустройстве было проведено несколько ярмарок вакансий, где было предложено более 300 рабочих мест на местных предприятиях. Благодаря этому около 40 человек нашли работу, подчеркнул глава области. "Как только успокоится, будем, конечно, возвращаться в свои родные дома. Я надеюсь, что уже осталось недолго до того, чтобы вернуться в свои родные дома", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, общество