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В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы
В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы
Все банки в Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода, сообщил вице-губернатор Оренбургской области -... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:38
2024-04-11T12:38
2024-04-11T12:38
экономика
оренбургская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все банки в Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов. "Все банки, которые на территории есть, предоставляют кредитные каникулы, притом мы в приоритете ставим упрощенный вариант таких кредитных каникул на полгода, что они приостанавливают все выплаты по кредитам", - сказал Петухов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что при этом у бизнеса много вопросов к банкам, особенно у тех предпринимателей, кто остался без имущества. "Они сейчас вынуждены банкам платить большие проценты. Банки заявили про кредитные каникулы, но многие говорят о том, что необходимо будет восстанавливаться, брать новые кредиты", - пояснил вице-губернатор.
https://ria.ru/20240302/gosduma-1930714027.html
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экономика, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Экономика, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы
Власти: в Оренбуржье все банки предоставляют бизнесу кредитные каникулы