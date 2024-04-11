https://ria.ru/20240411/banki-1939315446.html

В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы

В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбуржье все банки предоставят бизнесу кредитные каникулы

Все банки в Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода, сообщил вице-губернатор Оренбургской области -... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:38

2024-04-11T12:38

2024-04-11T12:38

экономика

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все банки в Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов. "Все банки, которые на территории есть, предоставляют кредитные каникулы, притом мы в приоритете ставим упрощенный вариант таких кредитных каникул на полгода, что они приостанавливают все выплаты по кредитам", - сказал Петухов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что при этом у бизнеса много вопросов к банкам, особенно у тех предпринимателей, кто остался без имущества. "Они сейчас вынуждены банкам платить большие проценты. Банки заявили про кредитные каникулы, но многие говорят о том, что необходимо будет восстанавливаться, брать новые кредиты", - пояснил вице-губернатор.

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экономика, оренбургская область, наводнения в россии — 2024