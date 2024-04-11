https://ria.ru/20240411/bank-1939425401.html
Всемирный банк оценил восстановление Украины в полтриллиона долларов
Всемирный банк оценил восстановление Украины в полтриллиона долларов - РИА Новости, 11.04.2024
Всемирный банк оценил восстановление Украины в полтриллиона долларов
Украине понадобится порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:02
2024-04-11T18:02
2024-04-11T18:08
специальная военная операция на украине
экономика
украина
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Украине понадобится порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе Всемирного банка. "Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов", - говорится в прогнозе организации. Эта сумма почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году, отмечает Всемирный банк. "Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы", - говорится в отчете организации.
https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Всемирный банк
Всемирный банк оценил восстановление Украины в полтриллиона долларов
Всемирный банк: Украине нужны 486 миллиардов долларов на восстановление
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Украине понадобится порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе Всемирного банка.
"Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов", - говорится в прогнозе организации. Эта сумма почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году, отмечает Всемирный банк.
"Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы", - говорится в отчете организации.