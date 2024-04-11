https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html

Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент

Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент - РИА Новости, 11.04.2024

Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент

Топ-15 автокредитных банков в РФ выдают кредиты на покупку автомобилей в среднем по ставке в 21%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T04:43

2024-04-11T04:43

2024-04-11T04:43

экономика

ипотека

россия

эксперт ра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150576/77/1505767776_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_10ebc3dfbdbdc22cb3ec72cf51768142.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Топ-15 автокредитных банков в РФ выдают кредиты на покупку автомобилей в среднем по ставке в 21%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Средняя ставка по кредитам на покупку транспортных средств в топ-15 автокредитных банков составляет 21% годовых", - сказала Чекурова. Дальнейшая динамика ставок, по ее словам, во многом будет определяться уровнем ключевой ставки. "Если ключевая ставка будет снижена к концу года до 12%, то можно ожидать, что средний уровень ставок автокредитования снизится до 15–17%", - считает эксперт. При этом, по прогнозу агентства, рост автокредитования в текущем году умеренно замедлится до 20%. "Это обусловлено слишком активным всплеском 2023 года, который, по сути, происходил около нулевой базы. Понятно, что сейчас темпы будут выравниваться и так или иначе замедляться", - добавила она. В качестве драйверов роста она указала новое предложение в виде китайских автомобилей и кредитование покупки подержанных автомобилей.

https://ria.ru/20240216/avto-1927694994.html

https://ria.ru/20240328/kredit-1936375164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, эксперт ра