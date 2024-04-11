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Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент - РИА Новости, 11.04.2024
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04:43 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html
Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент
Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент - РИА Новости, 11.04.2024
Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент
Топ-15 автокредитных банков в РФ выдают кредиты на покупку автомобилей в среднем по ставке в 21%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:43
2024-04-11T04:43
экономика
ипотека
россия
эксперт ра
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Топ-15 автокредитных банков в РФ выдают кредиты на покупку автомобилей в среднем по ставке в 21%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Средняя ставка по кредитам на покупку транспортных средств в топ-15 автокредитных банков составляет 21% годовых", - сказала Чекурова. Дальнейшая динамика ставок, по ее словам, во многом будет определяться уровнем ключевой ставки. "Если ключевая ставка будет снижена к концу года до 12%, то можно ожидать, что средний уровень ставок автокредитования снизится до 15–17%", - считает эксперт. При этом, по прогнозу агентства, рост автокредитования в текущем году умеренно замедлится до 20%. "Это обусловлено слишком активным всплеском 2023 года, который, по сути, происходил около нулевой базы. Понятно, что сейчас темпы будут выравниваться и так или иначе замедляться", - добавила она. В качестве драйверов роста она указала новое предложение в виде китайских автомобилей и кредитование покупки подержанных автомобилей.
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экономика, ипотека, россия, эксперт ра
Экономика, Ипотека, Россия, Эксперт РА
Глава "Эксперт РА" оценила среднюю ставку по автокредитам в 21 процент

Глава "Эксперт РА" Чекурова: средняя ставка по автокредитам в РФ превышает 21%

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДокументы, представленные клиентом для оформления автокредита
Документы, представленные клиентом для оформления автокредита - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Документы, представленные клиентом для оформления автокредита. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Топ-15 автокредитных банков в РФ выдают кредиты на покупку автомобилей в среднем по ставке в 21%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Средняя ставка по кредитам на покупку транспортных средств в топ-15 автокредитных банков составляет 21% годовых", - сказала Чекурова.
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Дальнейшая динамика ставок, по ее словам, во многом будет определяться уровнем ключевой ставки. "Если ключевая ставка будет снижена к концу года до 12%, то можно ожидать, что средний уровень ставок автокредитования снизится до 15–17%", - считает эксперт.
При этом, по прогнозу агентства, рост автокредитования в текущем году умеренно замедлится до 20%. "Это обусловлено слишком активным всплеском 2023 года, который, по сути, происходил около нулевой базы. Понятно, что сейчас темпы будут выравниваться и так или иначе замедляться", - добавила она.
В качестве драйверов роста она указала новое предложение в виде китайских автомобилей и кредитование покупки подержанных автомобилей.
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