https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата - РИА Новости, 11.04.2024
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:57
2024-04-11T12:57
2024-04-11T13:00
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД."11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе."Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", - добавляет ведомство.В МИД добавили, что "послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля""На этом наши ответные меры не исчерпываются", - сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938683581.html
https://ria.ru/20240314/avstriya-1932946032.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Австрия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
Посла Австрии вызвали в МИД из-за высылки двоих российских дипломатов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД.
"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе.
"Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", - добавляет ведомство.
В МИД добавили, что "послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля"
"На этом наши ответные меры не исчерпываются", - сообщил МИД РФ.