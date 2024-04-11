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Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата - РИА Новости, 11.04.2024
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12:57 11.04.2024 (обновлено: 13:00 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата - РИА Новости, 11.04.2024
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата
Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:57
2024-04-11T13:00
россия
австрия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД."11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе."Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", - добавляет ведомство.В МИД добавили, что "послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля""На этом наши ответные меры не исчерпываются", - сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938683581.html
https://ria.ru/20240314/avstriya-1932946032.html
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россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Австрия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата

Посла Австрии вызвали в МИД из-за высылки двоих российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД.
"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе.
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"Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", - добавляет ведомство.
В МИД добавили, что "послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля"
"На этом наши ответные меры не исчерпываются", - сообщил МИД РФ.
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