https://ria.ru/20240411/avstriya-1939327631.html

Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата - РИА Новости, 11.04.2024

Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата

Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:57

2024-04-11T12:57

2024-04-11T13:00

россия

австрия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в ответ на высылку двух сотрудников посольства РФ высылает сотрудника посольства Австрии в России, говорится в сообщении российского МИД."11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе."Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", - добавляет ведомство.В МИД добавили, что "послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля""На этом наши ответные меры не исчерпываются", - сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938683581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии