https://ria.ru/20240411/aviabomby-1939347599.html
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16 - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
Американские истребители F-16, чью поставку ждет Украина, не помогут ВСУ в противодействии российским планирующим авиабомбам, пишет газета The Independent со... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:51
2024-04-11T13:51
2024-04-11T17:16
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские истребители F-16, чью поставку ждет Украина, не помогут ВСУ в противодействии российским планирующим авиабомбам, пишет газета The Independent со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований Джастина Бронка."Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб", — отметил он.Бронк также подчеркнул, что российские самолеты способны запускать авиабомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко. Это, добавил он, увеличит рис поражения главного самолета ВСУ российским ЗРК.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939279665.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, F-16
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
Independent: истребители F-16 не помогут ВСУ спастись от российских авиабомб