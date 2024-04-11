https://ria.ru/20240411/assanzh-1939314147.html

В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа

В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа - РИА Новости, 11.04.2024

В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа

Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выставляет на посмешище обязательства США по международному праву, заявила генеральный секретарь организации РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:36

2024-04-11T12:36

2024-04-11T12:55

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выставляет на посмешище обязательства США по международному праву, заявила генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. Президент США Джо Байден в среду заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Джулиана Ассанжа. "Власти США не смогли провести полное и прозрачное расследование своих предполагаемых военных преступлений. Вместо этого они решили преследовать Ассанжа за публикацию просочившейся к нему информации... Текущее преследование Ассанжа выставляет на посмешище обязательства США по международному праву и заявленную приверженность свободе выражения мнений", - говорится в заявлении Калламар на сайте организации. Как отмечает генеральный секретарь организации, "неприемлемо", что годы жизни Ассанжа были украдены. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934573366.html

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в мире, справки, сша, лондон, австралия, джулиан ассанж, джо байден, wikileaks, amnesty international