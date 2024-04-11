https://ria.ru/20240411/assanzh-1939241671.html

Посольство в Британии назвало ситуацию с Ассанжем несмываемым позором

Посольство в Британии назвало ситуацию с Ассанжем несмываемым позором - РИА Новости, 11.04.2024

Посольство в Британии назвало ситуацию с Ассанжем несмываемым позором

Судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации Лондона и Вашингтона и имеет целью отбить у правозащитников желание РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:40

2024-04-11T06:40

2024-04-11T11:32

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wikileaks

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации Лондона и Вашингтона и имеет целью отбить у правозащитников желание предавать огласке военные преступления США и их союзников, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. "По сути, сделано все, чтобы пример Дж. Ассанжа раз и навсегда отбил у других правозащитников желание проливать свет на военные преступления США и их союзников. Судьба Дж. Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации британцев и их заокеанских партнеров", – заявили в дипмиссии в связи с пятой годовщиной взятия Ассанжа под стражу в Великобритании. В посольстве отметили очевидность того, что понятия международно признанных прав человека и демократических ценностей имеют значение для Лондона и Вашингтона лишь в тех случаях, когда могут использоваться в качестве инструмента давления на государства, не желающие играть по правилам англосаксов. Комментируя то, как обращаются с основателем WikiLeaks, российские дипломаты указали на политически мотивированный характер преследования и тяжелые условия его одиночного содержания в тюрьме строго режима, во многом из-за чего состояние здоровья Ассанжа доведено до критической точки. При этом, как отметили в дипмиссии, имеются серьезные сложности с обеспечением медицинского ухода. "Таким образом, налицо явные признаки попрания целого ряда общепризнанных прав и свобод Дж. Ассанжа. Ни для кого не является секретом порочность содержательной стороны его дела. В случае экстрадиции в США вероятны дальнейшие грубые нарушения его прав", - заявили в диппредставительстве. В посольстве выразили надежду, что усилия адвокатов основателя WikiLeaks в конечном счете возымеют действие и ситуация разрешится благополучно для Ассанжа и его семьи. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://radiosputnik.ru/20240220/assanzh-1928533933.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928490086.html

https://radiosputnik.ru/20240326/assanzh-1936037368.html

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936118947.html

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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks