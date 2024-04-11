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Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ
Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ
Расчет гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские орудия ВСУ на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:10
2024-04-11T05:10
2024-04-11T05:10
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские орудия ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 километров", - сообщили в оборонном ведомстве. Цели, как указывается, были выявлены с помощью разведывательных БПЛА. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудия ВСУ минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали "Гиацинт" и оперативно убыли в подземные укрытия.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ
Расчеты "Гиацинтов-С" уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские орудия ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 километров", - сообщили в оборонном ведомстве.
Цели, как указывается, были выявлены с помощью разведывательных БПЛА. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудия ВСУ минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали "Гиацинт" и оперативно убыли в подземные укрытия.