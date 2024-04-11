https://ria.ru/20240411/argentina-1939232057.html
В аргентинском университете признали необходимость прочных связей с Россией
В аргентинском университете признали необходимость прочных связей с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
В аргентинском университете признали необходимость прочных связей с Россией
Аргентине нужны долгосрочные связи с Россией в сфере науки, технологий и экономики, считает глава департамента международных отношений Университета... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:38
2024-04-11T02:38
2024-04-11T02:38
аргентина
россия
буэнос-айрес (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Аргентине нужны долгосрочные связи с Россией в сфере науки, технологий и экономики, считает глава департамента международных отношений Университета Буэнос-Айреса Патрисио Конехеро Ортис. "Россия - одна из стран, с которой Аргентине необходимо укреплять связи на долгосрочной основе в сфере науки, технологий и, конечно же, в сфере экономического сотрудничества", - сказал он, выступая на встрече деловых кругов России и Аргентины, организованной Россотрудничеством и торгпредством РФ. По мнению Конехеро Ортиса, университеты играют важную роль в построении этих отношений. "Нам нужно расширить возможный сценарий международных взаимоотношений между нашими студентами и преподавателями", - добавил он. По мнению представителя UBA, сотрудничеству стран в этой сфере может помочь БРИКС, "куда рано или поздно будет вовлечена Аргентина", это объединение могло бы помочь в части финансирования научной и технологической интеграции стран.
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
https://ria.ru/20231120/argentina-1910476403.html
аргентина
россия
буэнос-айрес (город)
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аргентина, россия, буэнос-айрес (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс
Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), БРИКС
В аргентинском университете признали необходимость прочных связей с Россией
Университет Буэнос-Айреса: Аргентине нужны долгосрочные связи с Россией