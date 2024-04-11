https://ria.ru/20240411/aktivy-1939349528.html

СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования

СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:56

2024-04-11T13:56

2024-04-11T13:56

в мире

украина

дмитрий табачник

служба безопасности украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче, сообщает в четверг украинское издание "Лига.net". Минюст Украины в конце марта подал иск в Высший антикоррупционный суд страны о взыскании в доход страны имущества экс-министра образования Табачника. "Высший антикоррупционный суд 10 апреля удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщила пресс-служба министерства", - приводит текст сообщения суда украинское издание "Лига.net". Уточняется, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие ему. В частности, речь идет о доле квартиры, пяти земельных участках, жилом доме и нескольких нежилых активах. В марте этого года Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пособничество России и военные преступления. Позже СБУ сообщила, что по решению суда у Табачника должны конфисковать активы.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий табачник, служба безопасности украины