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СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
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дмитрий табачник
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче, сообщает в четверг украинское издание "Лига.net". Минюст Украины в конце марта подал иск в Высший антикоррупционный суд страны о взыскании в доход страны имущества экс-министра образования Табачника. "Высший антикоррупционный суд 10 апреля удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщила пресс-служба министерства", - приводит текст сообщения суда украинское издание "Лига.net". Уточняется, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие ему. В частности, речь идет о доле квартиры, пяти земельных участках, жилом доме и нескольких нежилых активах. В марте этого года Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пособничество России и военные преступления. Позже СБУ сообщила, что по решению суда у Табачника должны конфисковать активы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий табачник, служба безопасности украины
В мире, Украина, Дмитрий Табачник, Служба безопасности Украины
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования
"Лига.net": на Украине конфискуют активы бывшего министра образования Табачника
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче, сообщает в четверг украинское издание "Лига.net".
Минюст Украины в конце марта подал иск в Высший антикоррупционный суд страны о взыскании в доход страны имущества экс-министра образования Табачника.
"Высший антикоррупционный суд 10 апреля удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщила пресс-служба министерства", - приводит текст сообщения суда украинское издание "Лига.net".
Уточняется, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие ему. В частности, речь идет о доле квартиры, пяти земельных участках, жилом доме и нескольких нежилых активах.
В марте этого года Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пособничество России
и военные преступления. Позже СБУ
сообщила, что по решению суда у Табачника должны конфисковать активы.