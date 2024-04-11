Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/aktivy-1939349528.html
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
в мире
украина
дмитрий табачник
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833557476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_819819b18c1e5cf506817d21b0225f9e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче, сообщает в четверг украинское издание "Лига.net". Минюст Украины в конце марта подал иск в Высший антикоррупционный суд страны о взыскании в доход страны имущества экс-министра образования Табачника. "Высший антикоррупционный суд 10 апреля удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщила пресс-служба министерства", - приводит текст сообщения суда украинское издание "Лига.net". Уточняется, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие ему. В частности, речь идет о доле квартиры, пяти земельных участках, жилом доме и нескольких нежилых активах. В марте этого года Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пособничество России и военные преступления. Позже СБУ сообщила, что по решению суда у Табачника должны конфисковать активы.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html
https://ria.ru/20240320/yakhta-1934542406.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833557476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db012bb4e1d60333ffaafe2783e851d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий табачник, служба безопасности украины
В мире, Украина, Дмитрий Табачник, Служба безопасности Украины
СМИ: на Украине конфискуют активы бывшего министра образования

"Лига.net": на Украине конфискуют активы бывшего министра образования Табачника

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк Дмитрий Табачник
 Дмитрий Табачник - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Табачник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в доход государства имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче, сообщает в четверг украинское издание "Лига.net".
Минюст Украины в конце марта подал иск в Высший антикоррупционный суд страны о взыскании в доход страны имущества экс-министра образования Табачника.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
5 апреля, 11:32
"Высший антикоррупционный суд 10 апреля удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщила пресс-служба министерства", - приводит текст сообщения суда украинское издание "Лига.net".
Уточняется, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие ему. В частности, речь идет о доле квартиры, пяти земельных участках, жилом доме и нескольких нежилых активах.
В марте этого года Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пособничество России и военные преступления. Позже СБУ сообщила, что по решению суда у Табачника должны конфисковать активы.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
На Украине продают яхту, утверждая, что она принадлежит Медведчуку
20 марта, 18:21
 
В миреУкраинаДмитрий ТабачникСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала