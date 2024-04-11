https://ria.ru/20240411/aksenov-1939273254.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова - РИА Новости, 11.04.2024

Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова, отметив, что он был... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:34

2024-04-11T10:34

2024-04-11T10:34

космос - риа наука

ссср

россия

владимир аксенов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25690/23/256902329_0:383:1371:1154_1920x0_80_0_0_0e0c8f39e5a2e83eabde715d4d6c286c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова, отметив, что он был человеком большого таланта, мужества и силы духа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксёнов умер 9 апреля на 90-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Владимира Викторовича Аксёнова. Дважды Герой СССР, Владимир Викторович был человеком большого таланта, мужества и силы духа. Он внёс значимый вклад в реализацию отечественной космической программы. Во время орбитальных полётов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи. Светлая память о Владимире Аксёнове сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей", - говорится в телеграмме. С 15 по 23 сентября 1976 года Аксёнов осуществил свой первый полёт в космос на корабле "Союз-22". С 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полёт нового на тот момент космического корабля "Союз Т-2". Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом "Салют-6". Дважды Герой Советского Союза (1976 и 1980 гг), ушел из отряда космонавтов в октябре 1988 года.

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, ссср, россия, владимир аксенов, владимир путин