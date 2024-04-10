https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html

Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"

Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 10.04.2024

Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"

Эвакуационный транспорт, на котором уезжали журналисты с места обстрела, пытался подбить украинский FPV-дрон, но промахнулся, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:44

2024-04-10T19:44

2024-04-10T20:04

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Эвакуационный транспорт, на котором уезжали журналисты с места обстрела, пытался подбить украинский FPV-дрон, но промахнулся, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "После того как противник отстрелялся артиллерийскими снарядами, уже эвакуационную машину пытался догнать FPV-дрон. К счастью, он упал рядом, не попал в сам автомобиль. Взрыв произошел сбоку, грубо говоря. То есть они сначала место нахождения людей обстреляли снарядами, а потом еще FPV-дроном, под корректировку с коптером пытались уничтожить их", - рассказал Долгачев.

https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html

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Руководитель ВГТРК "Луганск" Николай Долгачев об украинском обстреле съемочной группы "Вести Луганск" Руководитель ВГТРК "Луганск" Николай Долгачев рассказал журналистам подробности украинского обстрела съемочной группы "Вести Луганск". Оператор и корреспондент ВГТРК во время продолжающегося обстрела продолжали вести съемку и оказали помощь в эвакуации раненых. 2024-04-10T19:44 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, в мире