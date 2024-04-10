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Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"
Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 10.04.2024
Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"
Эвакуационный транспорт, на котором уезжали журналисты с места обстрела, пытался подбить украинский FPV-дрон, но промахнулся, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:44
2024-04-10T19:44
2024-04-10T20:04
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Эвакуационный транспорт, на котором уезжали журналисты с места обстрела, пытался подбить украинский FPV-дрон, но промахнулся, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "После того как противник отстрелялся артиллерийскими снарядами, уже эвакуационную машину пытался догнать FPV-дрон. К счастью, он упал рядом, не попал в сам автомобиль. Взрыв произошел сбоку, грубо говоря. То есть они сначала место нахождения людей обстреляли снарядами, а потом еще FPV-дроном, под корректировку с коптером пытались уничтожить их", - рассказал Долгачев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Руководитель ВГТРК "Луганск" Николай Долгачев об украинском обстреле съемочной группы "Вести Луганск"
Руководитель ВГТРК "Луганск" Николай Долгачев рассказал журналистам подробности украинского обстрела съемочной группы "Вести Луганск". Оператор и корреспондент ВГТРК во время продолжающегося обстрела продолжали вести съемку и оказали помощь в эвакуации раненых.
2024-04-10T19:44
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луганская народная республика, в мире
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, В мире
Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"
Долгачев: машину с журналистами "Вести Луганск" пытался уничтожить FPV-дрон ВСУ